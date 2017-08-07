В Нижнеудинске парень из-за ревности зарезал бывшую девушку
Ранним утром 6 августа 2017 года в Нижнеудинске у бара «Гриль» 27-летний местный житель встретил свою бывшую девушку в компании нового молодого человека.
Ранним утром 6 августа 2017 года в Нижнеудинске у бара «Гриль» 27-летний местный житель встретил свою бывшую девушку в компании нового молодого человека.
Приревновав её, парень несколько раз ударил её ножом. Девушка была незамедлительно госпитализирована, но на следующий день 19-летнняя потерпевшая скончалась в реанимации. Об этом сообщает
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Злоумышленник задержан. Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.