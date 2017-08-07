В Ростове 23-летняя девушка выжила после падения из окна многоэтажки
7 августа 23-летняя девушка выпала из окна четвертого этажа на Ворошиловском в Ростове, сообщает
7 августа 23-летняя девушка выпала из окна четвертого этажа на Ворошиловском в Ростове, сообщает
Сообщение о падении девушки с четвертого этажа дома на Ворошиловском поступило в полицию в 4:00. Пострадавшая выжила, сейчас ей оказывают медицинскую помощь в больнице.
По факту происшествия ведется проверка. По информации СМИ, девушка была в состоянии алкогольного опьянения.