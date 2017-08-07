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12:27 (мск), источник: Informburo.kz

Смертельное ДТП в Костанае: полицейский уснул за рулём

Дежурный полицейский ИВС УВД Костаная, который находился за рулём во время смертельного ДТП, по ходатайству его руководства взят под стражу на два месяца, сообщили в пресс-службе Костанайского областного суда.

Источник: Informburo.kz

22-летний полицейский, управляя автомобилем марки «Ваз Приора», уснул за рулём. В результате он нарушил ПДД, проехав на запрещающий сигнал светофора, и совершил столкновение с автомашиной марки «Лада Гранта», ехавшей на разрешающий сигнал светофора, говорится в сообщении суда.

Начато досудебное расследование.

30 июля около шести часов утра на пересечении улиц Леонида Беды и Баймагамбетова произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей. 51-летний водитель такси получил переломы и был доставлен больницу, где вследствие полученных травм скончался.

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