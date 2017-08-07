Землетрясение в Румынии: толчки ощутили и в Молдове
В понедельник во Вранче зарегистрированы 2 подземных толчка магнитудой 2.6 и 2.1 балла, которые ощутили и жители Молдовы.
В понедельник во Вранче зарегистрированы 2 подземных толчка магнитудой 2.6 и 2.1 балла, которые ощутили и жители Молдовы.
По данным сейсмологов, первое землетрясение магнитудой 2,1 по шкале Рихтера зарегистрировали в 3.48 по местному времени на глубине 127 километров.
Второе было немного сильнее, 2,6 балла, и произошло ровно через два часа, в 5.48 по местному времени, на меньшей глубине 98 километров.
Оба землетрясения произошли в уезде Вранча.