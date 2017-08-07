Воронежская область оказалась в лидерах по уровню уличной преступности

Источник: Вести - Воронеж

Воронежская область вошла в тройку российских регионов по уровню уличной преступности. Количество нападений, краж, разбоев в общественных местах составляет 46,4% от числа всех преступлений в регионе. Больше удельный вес уличных посягательств только в Москве — 51,7%. Данные опубликовала Генпрокуратура РФ в докладе о состоянии преступности в России за январь-июнь 2017 года.

Эксперты отметили существенное снижение коррупционных дел по статье о взятке во всей стране. Их количество в России снизилось на 59,9%, с 5 тыс. 27 до 2 тыс. 15. В Воронежской области количество дел о получении взятки уменьшилось с 147 до 21, что составляет снижение на 85,7%.