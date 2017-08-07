Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Киев готовят к «большому размену» с Москвой – экс-министр Украины
Старейшая семья в мире раскрыла секрет долголетия
Наташа Королева забрала сына из Америки
В России ожидается спад строительства из-за нового закона
Лиза Пескова в платье от дочери Кадырова возмутила Сеть (фото)
Как Россия прожила три года в условиях продуктового эмбаргоЗа три года, что действует продовольственное эмбарго, продовольственный рынок успел адаптироваться
СМИ: Андрей Малахов написал заявление об увольнении
Актер сериала «СашаТаня» снимается в Голливуде
Фото дня: водитель забыл в машине бутылку йогурта
Что делать во время жары: советы водителям
СМИ: телеведущий Андрей Малахов уходит в декретный отпуск
СМИ о том, как в Украине возникла столица бандитов
Лиза Пескова в платье от дочери Кадырова возмутила Сеть (фото)
48-летняя Бондарчук выглядит в два раза моложе своего возраста
Ни грамма косметики: Судзиловская опубликовала фото из салона
Экс-супруга Пескова вступилась за 19-летнюю дочь
Путин призвал «Газпром» не строить «дворцы»
Власти пересчитали обманутых дольщиков
Фоторепортажи
12Репетиция соревнований «Танковый биатлон-2017»
10Перестрелка в здании Мособлсуда
13:34 (мск), источник: Вести - Воронеж

Воронежская область оказалась в лидерах по уровню уличной преступности

При этом коррупция в регионе в 2017 году снизилась на 85,7%.

Источник: Вести - Воронеж

Воронежская область вошла в тройку российских регионов по уровню уличной преступности. Количество нападений, краж, разбоев в общественных местах составляет 46,4% от числа всех преступлений в регионе. Больше удельный вес уличных посягательств только в Москве — 51,7%. Данные опубликовала Генпрокуратура РФ в докладе о состоянии преступности в России за январь-июнь 2017 года.

Эксперты отметили существенное снижение коррупционных дел по статье о взятке во всей стране. Их количество в России снизилось на 59,9%, с 5 тыс. 27 до 2 тыс. 15. В Воронежской области количество дел о получении взятки уменьшилось с 147 до 21, что составляет снижение на 85,7%.

В докладе прокуроры указали рост погибших от преступлений в Воронежской области на 7%, то есть на 14 человек больше, чем за аналогичный период 2016 года. Всего же в Воронежской области за полугодие силовики зарегистрировали 16 тыс. 665 преступлений, что на 13,4% меньше за такой же период 2016 года.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
 Мужчина хранил бывшую подругу в холодильнике, выдавая за нее новую
Алла Пугачева подарила на свадьбу внуку шикарную квартиру. Фото
В МИД рассказали о возможных мерах России в ответ на санкции США
Правительство утвердило проект о здоровом образе жизни россиян
ЕС будет взимать с Великобритании деньги минимум до 2020 года
Минэнерго предупредило о рисках при транзите газа через Украину
Путин поручил повысить качество похоронных услуг для россиян
Роман Абрамович и Дарья Жукова объявили о разводе
Сицилийские пожарные поджигали лес ради бонусных выплат
Спорт
«Прошлое не учитывается»: «Спартак» разгромно проиграл «Зениту» Накануне на забитом почти под завязку многотысячном стадионе «Санкт-Петербург» состоялся, пожалуй, главный матч лета в чемпионате России по футболу
Авто
Х-класс — новый рамный «Мерседес» по цене паркетника Это будет бомба: первый пикап Mercedes-Benz решили продавать за столько же, сколько просят за маленький кроссовер GLA! Вот только новая модель, откровенно говоря, не совсем «Мерседес»...
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
СМИ: Андрей Малахов написал заявление об увольнении Главной причиной ухода телеведущего с канала называют декретный отпуск
Недвижимость
Как обустроить пространство под лестницей
В России ожидается спад строительства из-за нового закона 
Назван самый популярный у петербуржцев район с новостройками
Жилищная госпрограмма признана самой неэффективной
Леди
8 моделей черных платьев, которые украсят любой гардероб В любом списке «N вещей для идеального гардероба» вы с вероятностью 100% увидите маленькое черное платье.
Дети
СМИ: Андрей Малахов собрался в декретный отпуск Шоумен и его супруга ждут первенца.
Все о ремонте
Проект маленькой квартиры с изумрудной спальней
Необычная квартира сразу с двумя гостиными
5 способов испортить интерьер маленькой квартиры
Как обустроить пространство под лестницей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь