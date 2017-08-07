Движение поездов по Транссибу в Приморье возобновлено после паводка
ВЛАДИВОСТОК, 7 авг — РИА Новости. Движение поездов по Транссибу в районе станции Баневурово в Приморье возобновлено после паводка, сообщает
ВЛАДИВОСТОК, 7 авг — РИА Новости. Движение поездов по Транссибу в районе станции Баневурово в Приморье возобновлено после паводка, сообщает
«В Приморье по Транссибу возобновлено движение поездов, нарушенное
Прошедшие ливни подтопили уже семь населенных пунктов в трех районах Приморья. В Уссурийске был введен режим чрезвычайной ситуации, перемыты дороги, село Кроуновка уже второй раз за лето оказалось отрезанным от внешнего мира. Нарушено транспортное сообщение еще с семью селами Уссурийского округа и прервано автомобильное сообщение с Хасанским районом. Три пассажирских поезда задержаны