В Приморье ввели режим ЧС из-за паводка

Источник: РИА Новости

«Я прошу Национальный центр управления в кризисных ситуациях взять на контроль восстановление движения на железной дороге и доведение всей необходимой информации о задержках поездов по всей линии до всех жителей России», — подчеркнул министр.

В докладе с места ЧП сообщается, что в четырех муниципальных образованиях Приморья в результате ливневых дождей выпало до 249 миллиметров осадков, подтопленными оказались более 1,4 тысячи домов с населением порядка 10 тысяч человек и семь социально значимых объектов.

Потоки воды на затопленной улице Уссурийска. 7 августа 2017.

Пострадавших нет. На месте развернуты шесть пунктов временного размещения, в которых находятся около 200 человек.

Паводок подтопил три участка железнодорожного полотна, пять участков автодорог, повредил три автомобильных моста. Были задержаны три пассажирских поезда и отменены ряд электричек.

В Уссурийске затоплены центральные улицы, более пяти тысяч жителей сообщили о подтоплении домов и квартир, а также об отключении электроэнергии. Без света остались пять городских поликлиник и фельдшерско-акушерские пункты в селах Яконовка, Кроуновка и Линевичи. Село Кроуновка оказалось отрезанным от внешнего мира второй раз за лето, также из-за размыва дорог частично отрезан Хасанский район.