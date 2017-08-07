В Приморье ввели режим ЧС из-за паводка
МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. В Приморье, где
МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. В Приморье, где
«Я прошу Национальный центр управления в кризисных ситуациях взять на контроль восстановление движения на железной дороге и доведение всей необходимой информации о задержках поездов по всей линии до всех жителей России», — подчеркнул министр.
В докладе с места ЧП сообщается, что в четырех муниципальных образованиях Приморья в результате ливневых дождей выпало до 249 миллиметров осадков, подтопленными оказались более 1,4 тысячи домов с населением порядка 10 тысяч человек и семь социально значимых объектов.
Потоки воды на затопленной улице Уссурийска. 7 августа 2017.
Пострадавших нет. На месте развернуты шесть пунктов временного размещения, в которых находятся около 200 человек.
Паводок подтопил три участка железнодорожного полотна, пять участков автодорог, повредил три автомобильных моста. Были задержаны три пассажирских поезда и отменены ряд электричек.
В Уссурийске затоплены центральные улицы, более пяти тысяч жителей сообщили о подтоплении домов и квартир, а также об отключении электроэнергии. Без света остались пять городских поликлиник и
В ликвидации последствий стихии принимают участие более 300 человек и свыше 30 единиц техники, в том числе три воздушных судна. Инициативная группа в Приморье объявила сбор еды и вещей для пострадавших.