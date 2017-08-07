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12:46 (мск), источник: РИА Новости

В Приморье ввели режим ЧС из-за паводка

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. В Приморье, где из-за ливней подтоплены более 1,4 тысячи домов, ввели режим чрезвычайной ситуации, сообщил глава МЧС Владимир Пучков на селекторном совещании.

Источник: РИА Новости

«Я прошу Национальный центр управления в кризисных ситуациях взять на контроль восстановление движения на железной дороге и доведение всей необходимой информации о задержках поездов по всей линии до всех жителей России», — подчеркнул министр.

В докладе с места ЧП сообщается, что в четырех муниципальных образованиях Приморья в результате ливневых дождей выпало до 249 миллиметров осадков, подтопленными оказались более 1,4 тысячи домов с населением порядка 10 тысяч человек и семь социально значимых объектов.

Потоки воды на затопленной улице Уссурийска. 7 августа 2017.

Пострадавших нет. На месте развернуты шесть пунктов временного размещения, в которых находятся около 200 человек.

Паводок подтопил три участка железнодорожного полотна, пять участков автодорог, повредил три автомобильных моста. Были задержаны три пассажирских поезда и отменены ряд электричек.

В Уссурийске затоплены центральные улицы, более пяти тысяч жителей сообщили о подтоплении домов и квартир, а также об отключении электроэнергии. Без света остались пять городских поликлиник и фельдшерско-акушерские пункты в селах Яконовка, Кроуновка и Линевичи. Село Кроуновка оказалось отрезанным от внешнего мира второй раз за лето, также из-за размыва дорог частично отрезан Хасанский район.

В ликвидации последствий стихии принимают участие более 300 человек и свыше 30 единиц техники, в том числе три воздушных судна. Инициативная группа в Приморье объявила сбор еды и вещей для пострадавших.

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