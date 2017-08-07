Дело о заказном убийстве бизнесмена в Братске передано в суд

Источник: IrkutskMedia.ru

Уголовное дело в отношении группы лиц, совершивших заказное убийство в Братске в мае 2016 года, передано в суд для рассмотрения по существу. Организатору и трем исполнителям грозит до 20 лет лишения свободы. Также в отношении второго заказчика расследование уголовного дела будет продолжено после установления его местонахождения, меры по поиску преступника активно принимаются следователями и сотрудниками полиции. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.

Установлено, что в 2016 году организатор и неустановленное следствием лицо, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, договорились убить местного предпринимателя на почве ранее возникшей личной неприязни между двумя организаторами преступления и бизнесменом.

«За денежное вознаграждение были привлечены лица, которые на протяжении нескольких месяцев следили за потерпевшим, выясняя распорядок дня бизнесмена и определяя наиболее удобное место и время для совершения убийства. Утром, 20 мая 2016 года два исполнителя дождались, когда предприниматель выйдет из подъезда своего дома и нанесли потерпевшему множественные удары ножом в грудь и живот, а также выстрелили в него из обреза ружья. От полученных ранений потерпевший скончался на месте», — отметили в ведомстве.