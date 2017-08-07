Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: в России произойдет замена денег
Умеренные возлияния грозят ожирением
Звезда «Кухни» Елена Подкаминская стала дважды мамой
Как оформить интерьер в стиле лофт
Известную 21-летнюю актрису критикуют за пышные формы (фото)
Ложь и правда о «русских хакерах» Кто стоит за кибератаками по всему миру и почему Запад обвиняет мифических русских хакеров?
Звезда шоу «Голос. Дети» снялась в кино с Сергеем Безруковым
Умер актер из «Гарри Поттера»
Выпускники академии МВД: новый скандал (видео)
Все о новом Киа Рио (видео)
СМИ: телеведущий Андрей Малахов уходит в декретный отпуск
СМИ о том, как в Украине возникла столица бандитов
20-летняя жена Преснякова снялась в странной фотосессии
Известную 21-летнюю актрису критикуют за пышные формы (фото)
Олеся Судзиловская восхитила Сеть фото без косметики - СМИ
Экс-супруга Пескова вступилась за 19-летнюю дочь
Наследников имущества защитит новый закон
5 способов испортить интерьер маленькой квартиры
Фоторепортажи
10Перестрелка в здании Мособлсуда
14События недели в фотографиях
12:45 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Дело о заказном убийстве бизнесмена в Братске передано в суд

Обвиняемым грозит до 20 лет тюрьмы.

Источник: IrkutskMedia.ru

Уголовное дело в отношении группы лиц, совершивших заказное убийство в Братске в мае 2016 года, передано в суд для рассмотрения по существу. Организатору и трем исполнителям грозит до 20 лет лишения свободы. Также в отношении второго заказчика расследование уголовного дела будет продолжено после установления его местонахождения, меры по поиску преступника активно принимаются следователями и сотрудниками полиции. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.

Установлено, что в 2016 году организатор и неустановленное следствием лицо, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, договорились убить местного предпринимателя на почве ранее возникшей личной неприязни между двумя организаторами преступления и бизнесменом.

«За денежное вознаграждение были привлечены лица, которые на протяжении нескольких месяцев следили за потерпевшим, выясняя распорядок дня бизнесмена и определяя наиболее удобное место и время для совершения убийства. Утром, 20 мая 2016 года два исполнителя дождались, когда предприниматель выйдет из подъезда своего дома и нанесли потерпевшему множественные удары ножом в грудь и живот, а также выстрелили в него из обреза ружья. От полученных ранений потерпевший скончался на месте», — отметили в ведомстве.

После этого злоумышленники скрылись с места преступления на автомобиле, в котором их ожидал третий соучастник. После правоохранители в течение нескольких дней задержали исполнителей данного убийства и заказчика.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
 Tele2 открывает в Иркутской области 4G-кинотеатры
Облачная погода ожидает жителей Иркутска в воскресенье, 6 августа
Тиллерсон назвал срок ответа США на сокращение дипмиссий в РФ
Правительство утвердило проект о здоровом образе жизни россиян
КНДР осудила санкции ООН и пригрозила «справедливым» ответом
Минэнерго предупредило о рисках при транзите газа через Украину
Путин поручил повысить качество похоронных услуг для россиян
Андрей Малахов написал заявление об увольнении
В Приморье возобновили движение поездов по Транссибу
Спорт
«Прошлое не учитывается»: «Спартак» разгромно проиграл «Зениту» Накануне на забитом почти под завязку многотысячном стадионе «Санкт-Петербург» состоялся, пожалуй, главный матч лета в чемпионате России по футболу
Авто
Х-класс — новый рамный «Мерседес» по цене паркетника Это будет бомба: первый пикап Mercedes-Benz решили продавать за столько же, сколько просят за маленький кроссовер GLA! Вот только новая модель, откровенно говоря, не совсем «Мерседес»...
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Актер сериала «СашаТаня» снимается в Голливуде Андрей Гайдулян получил роль астрофизика в новом голливудском проекте
Недвижимость
Москва придумала новый вариант расселения хрущевок
В России ожидается спад строительства из-за нового закона 
Путин призвал «Газпром» не строить «дворцы»
Что делать, если вы купили квартиру с долгами за ЖКУ
Леди
8 моделей черных платьев, которые украсят любой гардероб В любом списке «N вещей для идеального гардероба» вы с вероятностью 100% увидите маленькое черное платье.
Дети
СМИ: Андрей Малахов собрался в декретный отпуск Шоумен и его супруга ждут первенца.
Все о ремонте
Интерьер недели: современная квартира в кирпичной пятиэтажке
13 интересных идей для маленькой кухни
Стильная двушка с минимумом мебели, цвета и декора
Как оформить интерьер в современном стиле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь