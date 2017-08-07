Две молодые женщины получили травмы при падении в автобусе в Борском районе Нижегородской области
После оказания медпомощи пострадавшие отпущены домой.
После оказания медпомощи пострадавшие отпущены домой.
Две молодые женщины получили травмы при падении в автобусе в Борском районе Нижегородской области.
По данным региональной госавтоинспекции, ЧП произошло в д. Каликино 6 августа в 09:40.
Водитель нерейсового автобуса Higer при торможении допустил падение пассажиров. Две женщины получили ушибы поясничного отдела позвоночника. После оказания медпомощи пострадавшие отпущены домой.