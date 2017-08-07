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13:22 (мск), источник: НТА-Приволжье

Две молодые женщины получили травмы при падении в автобусе в Борском районе Нижегородской области

После оказания медпомощи пострадавшие отпущены домой.

Две молодые женщины получили травмы при падении в автобусе в Борском районе Нижегородской области.

По данным региональной госавтоинспекции, ЧП произошло в д. Каликино 6 августа в 09:40.

Водитель нерейсового автобуса Higer при торможении допустил падение пассажиров. Две женщины получили ушибы поясничного отдела позвоночника. После оказания медпомощи пострадавшие отпущены домой.

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