Вор-рецидивист из Молдовы будет экстрадирован в Италию

Задержание произошло на пункте пограничного контроля «Маяки». Вечером в субботу туда прибыл со стороны Молдовы легковой автомобиль марки Audi, в котором на пассажирском сидении находится разыскиваемый.

В ходе проверки выяснилось, что он числится в базе данных Интерпола и находится в международном розыске за совершение преступлений в Италии. В частности, согласно итальянскому уголовному кодексу, мужчина должен быть привлечен к ответственности за неоднократное совершение краж и ограблений.