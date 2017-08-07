Вор-рецидивист из Молдовы будет экстрадирован в Италию
КИШИНЕВ, 7 авг — Sputnik. Украинские пограничники задержали в Одесской области гражданина Молдовы, который находится в международном розыске, сообщают в понедельник украинские СМИ.
КИШИНЕВ, 7 авг — Sputnik. Украинские пограничники задержали в Одесской области гражданина Молдовы, который находится в международном розыске, сообщают в понедельник украинские СМИ.
Задержание произошло на пункте пограничного контроля «Маяки». Вечером в субботу туда прибыл со стороны Молдовы легковой автомобиль марки Audi, в котором на пассажирском сидении находится разыскиваемый.
В ходе проверки выяснилось, что он числится в базе данных Интерпола и находится в международном розыске за совершение преступлений в Италии. В частности, согласно итальянскому уголовному кодексу, мужчина должен быть привлечен к ответственности за неоднократное совершение краж и ограблений.
Задержанный передан сотрудникам Национальной полиции в Одесской области. Скорее всего, мужчину ожидает экстрадиция в Италию, где он попадет в руки правосудия.