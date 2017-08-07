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12:52 (мск), источник: Sputnik.md

Вор-рецидивист из Молдовы будет экстрадирован в Италию

КИШИНЕВ, 7 авг — Sputnik. Украинские пограничники задержали в Одесской области гражданина Молдовы, который находится в международном розыске, сообщают в понедельник украинские СМИ.

Источник: Sputnik.md

Задержание произошло на пункте пограничного контроля «Маяки». Вечером в субботу туда прибыл со стороны Молдовы легковой автомобиль марки Audi, в котором на пассажирском сидении находится разыскиваемый.

В ходе проверки выяснилось, что он числится в базе данных Интерпола и находится в международном розыске за совершение преступлений в Италии. В частности, согласно итальянскому уголовному кодексу, мужчина должен быть привлечен к ответственности за неоднократное совершение краж и ограблений.

Задержанный передан сотрудникам Национальной полиции в Одесской области. Скорее всего, мужчину ожидает экстрадиция в Италию, где он попадет в руки правосудия.

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