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12:47 (мск), источник: Sputniknews.kz

Депутат маслихата найден повешенным у себя дома

АСТАНА, 7 авг — Sputnik. Тело депутата маслихата Жамбылской области Кайрата Терликбаева найдено у него дома. По предварительной версии, госслужащий покончил с собой, сообщили в областном ДВД.

Источник: Sputniknews.kz

Тело Кайрата Терликбаева 5 августа обнаружила его супруга. На момент смерти Кайрату Терликбаеву было 65 лет.

Кайрат Терликбаев 38 лет проработал в железнодорожной отрасли, возглавлял филиал АО «НК «Қазақстан темір жолы» «Луговское рельсосварочное предприятие».

Свой трудовой путь начал монтером пути Луговской дистанции пути. В 1985 году окончил Алматинский институт инженеров транспорта по специальности «Путь и путевое хозяйство».

Награжден благодарностью президента Республики Казахстан, имел звание «Почетный железнодорожник», награжден медалями в честь независимости РК, почетными грамотами акима Жамбылской области.

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