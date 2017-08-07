Депутат маслихата найден повешенным у себя дома
АСТАНА, 7 авг — Sputnik. Тело депутата маслихата Жамбылской области Кайрата Терликбаева найдено у него дома. По предварительной версии, госслужащий покончил с собой, сообщили в областном ДВД.
АСТАНА, 7 авг — Sputnik. Тело депутата маслихата Жамбылской области Кайрата Терликбаева найдено у него дома. По предварительной версии, госслужащий покончил с собой, сообщили в областном ДВД.
Тело Кайрата Терликбаева 5 августа обнаружила его супруга. На момент смерти Кайрату Терликбаеву было 65 лет.
Кайрат Терликбаев 38 лет проработал в железнодорожной отрасли, возглавлял филиал АО «НК «Қазақстан темір жолы» «Луговское рельсосварочное предприятие».
Свой трудовой путь начал монтером пути Луговской дистанции пути. В 1985 году окончил Алматинский институт инженеров транспорта по специальности «Путь и путевое хозяйство».
Награжден благодарностью президента Республики Казахстан, имел звание «Почетный железнодорожник», награжден медалями в честь независимости РК, почетными грамотами акима Жамбылской области.