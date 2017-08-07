На Сицилии пожарные сами устраивали возгорания, которые потом тушили

Источник: AP 2017

Расследование в отношении 15 пожарных-волонтеров началось после того, как их начальство заметило «аномалию» в статистике их выездов на тушение возгораний. Предполагается, что бригада тушила пожары, которые устраивала сама. Их целью было получение бонусов за сверхурочную работу, которые составляли 10 евро в час.

Фоторепортаж Отпуск с дымком

Руководитель группы мошенников лично во время рабочей смены выезжал на природу на своем фургоне, поджигал лес, после чего возвращался на место возгорания уже на пожарной машине. Теперь всех предприимчивых борцов с огнем ждет суд, их лидер помещен под домашний арест.