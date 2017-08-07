Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Киев готовят к «большому размену» с Москвой – экс-министр Украины
Старейшая семья в мире раскрыла секрет долголетия
Необычная внешность сделала девочку звездой соцсетей
Дома вблизи «Москва-Сити» пойдут под снос
63-летняя Меркель удивила Сеть нарядом, который носит 5 лет
Женщина со странными бровями затмила выступление Трампа В сети обратили внимание на одну из представленных зрителям «жертв Obamacare»
Стало известно, кто будет вести новую «Фабрику звезд»
Кузнецова оказалась в загсе с Прилучным: видео со съемок сериала
Видеоролик школьника о разбитых дорогах обернулся скандалом
Американцы создали внедорожник-пикап «без дизайна»
49-летняя Смехова поделилась откровенным снимком - СМИ
СМИ о том, как в Украине возникла столица бандитов
20-летняя жена Преснякова снялась в странной фотосессии
Известную 21-летнюю актрису критикуют за пышные формы (фото)
Ни грамма косметики: Судзиловская опубликовала фото из салона
Экс-супруга Пескова вступилась за 19-летнюю дочь
Путин призвал «Газпром» не строить «дворцы»
Власти пересчитали обманутых дольщиков
Фоторепортажи
10Перестрелка в здании Мособлсуда
8Крупнейшие катастрофы на авиашоу
14:16 (мск), источник: РИА Новости

На Сицилии пожарные сами устраивали возгорания, которые потом тушили

РИМ, 7 авг — РИА Новости, Александр Логунов. Группа добровольцев пожарной службы, устраивавшая пожары ради бонусных выплат, разоблачена на Сицилии, сообщает в понедельник итальянская полиция.

Источник: AP 2017

Расследование в отношении 15 пожарных-волонтеров началось после того, как их начальство заметило «аномалию» в статистике их выездов на тушение возгораний. Предполагается, что бригада тушила пожары, которые устраивала сама. Их целью было получение бонусов за сверхурочную работу, которые составляли 10 евро в час.

Фоторепортаж
Отпуск с дымком

Руководитель группы мошенников лично во время рабочей смены выезжал на природу на своем фургоне, поджигал лес, после чего возвращался на место возгорания уже на пожарной машине. Теперь всех предприимчивых борцов с огнем ждет суд, их лидер помещен под домашний арест.

Итальянские климатологи отмечают, что нынешнее лето является одним из самых жарких за всю 200-летнюю историю наблюдений за погодой на Апеннинах. В середине июля африканский антициклон «Харон» принес в Италию аномально высокие температуры, которые вызвали на юге страны мощные лесные пожары, охватившие десятки тысяч гектаров и в том числе на Сицилии, и сильнейшую засуху, которая, по данным крупнейшей ассоциации итальянских сельхозпроизводителей Coldiretti, уже нанесла стране ущерб в размере более 2 миллиардов евро.

Комментарии
4
Татьяна Титова
Сицилийская мафия бессмертна!
ОтветитьСсылкаПожаловаться
А Б
Итальянские пожарные устраивали пожары ради получения бонусных выплат, а в РФ пожары в лесах Сибири устраивают т.н. "чёрные лесорубы" для того, чтобы скрыть следы хищнических незаконных вырубок леса.
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Анатолий Лысенко-Шариков
И у нас тоже самое,век свободы не видать!
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
 Пойманный Путиным на блесну окунь впечатлил иркутского рыбака
Экс-депутат Рады Бережная погибла в автокатастрофе
В МИД рассказали о возможных мерах России в ответ на санкции США
Правительство утвердило проект о здоровом образе жизни россиян
ЕС будет взимать с Великобритании деньги минимум до 2020 года
Минэнерго предупредило о рисках при транзите газа через Украину
Путин поручил повысить качество похоронных услуг для россиян
Роман Абрамович и Дарья Жукова объявили о разводе
Спорт
«Прошлое не учитывается»: «Спартак» разгромно проиграл «Зениту» Накануне на забитом почти под завязку многотысячном стадионе «Санкт-Петербург» состоялся, пожалуй, главный матч лета в чемпионате России по футболу
Авто
Х-класс — новый рамный «Мерседес» по цене паркетника Это будет бомба: первый пикап Mercedes-Benz решили продавать за столько же, сколько просят за маленький кроссовер GLA! Вот только новая модель, откровенно говоря, не совсем «Мерседес»...
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
СМИ: Андрей Малахов написал заявление об увольнении Главной причиной ухода телеведущего с канала называют декретный отпуск
Недвижимость
Полный список хрущевок под снос в Москве (карта)
Москва придумала новый вариант расселения хрущевок
Жилищная госпрограмма признана самой неэффективной
В проектах реновации создадут дворы без парковок
Леди
8 моделей черных платьев, которые украсят любой гардероб В любом списке «N вещей для идеального гардероба» вы с вероятностью 100% увидите маленькое черное платье.
Дети
СМИ: Андрей Малахов собрался в декретный отпуск Шоумен и его супруга ждут первенца.
Все о ремонте
Интерьер недели: современная квартира в кирпичной пятиэтажке
13 интересных идей для маленькой кухни
Стильная двушка с минимумом мебели, цвета и декора
Как оформить интерьер в современном стиле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь