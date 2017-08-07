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12:53 (мск), источник: РИА Новости

СК возбудил уголовное дело после аварии на руднике «Мир»

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности при ведении горных работ возбуждено по факту происшествия на руднике «Мир» в Якутии, на предприятии изъяты документы, сообщает в понедельник пресс-служба СК России.

Источник: РИА Новости

«Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления… нарушение правил безопасности при ведении горных работ», — говорится в сообщении.

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Четвертого августа около 17 часов на карьере «Мир» Мирнинского ГОКа АК «Алроса» в результате стока воды произошло затопление подземного рудника, в котором на тот момент находился 151 шахтер. В настоящее время на поверхность поднято 143 работника, трое из которых находятся в больнице. Продолжаются спасательные работы по эвакуации оставшихся восьми заблокированных в шахте людей.

«Следователями продолжается осмотр места происшествия, опрошены 94 работника предприятия, которые непосредственно в день происшествия производили работы на карьере. Назначены судебно-медицинские освидетельствования пострадавших. На предприятии изъяты документы, связанные с проведением подземных работ, в том числе должностные инструкции всех работников», — добавляется в сообщении.

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