СК возбудил уголовное дело после аварии на руднике «Мир»

«Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления… нарушение правил безопасности при ведении горных работ», — говорится в сообщении.
Четвертого августа около 17 часов на карьере «Мир» Мирнинского ГОКа АК «Алроса» в результате стока воды произошло затопление подземного рудника, в котором на тот момент находился 151 шахтер. В настоящее время на поверхность поднято 143 работника, трое из которых находятся в больнице. Продолжаются спасательные работы по эвакуации оставшихся восьми заблокированных в шахте людей.
«Следователями продолжается осмотр места происшествия, опрошены 94 работника предприятия, которые непосредственно в день происшествия производили работы на карьере. Назначены судебно-медицинские освидетельствования пострадавших. На предприятии изъяты документы, связанные с проведением подземных работ, в том числе должностные инструкции всех работников», — добавляется в сообщении.