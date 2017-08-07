СК возбудил уголовное дело после аварии на руднике «Мир»

Четвертого августа около 17 часов на карьере «Мир» Мирнинского ГОКа АК «Алроса» в результате стока воды произошло затопление подземного рудника, в котором на тот момент находился 151 шахтер. В настоящее время на поверхность поднято 143 работника, трое из которых находятся в больнице. Продолжаются спасательные работы по эвакуации оставшихся восьми заблокированных в шахте людей.