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13:02 (мск), источник: Om1.ru

Жесткое ДТП под Омском: водитель легковушки не заметил стоящую на обочине фуру — ФОТО

Парень пытался в последний момент обойти большегруз, но не получилось: он на скорости зацепил фуру и вылетел на встречку.

Серьезная авария под Омском произошла вчера вечером на трассе «Иртыш» Омск-Челябинск возле деревни Поповка.

В соцсетях появились фотографии полностью разбитой машины — автомобиль просто перемололо в «фарш», от него осталась одна рама.

Во время загрузки произошла ошибка.

Как пояснили в ГИБДД по Омской области, 26-летний водитель «ВАЗ-2112» ехал в сторону Омска, когда не заметил припаркованную на обочине фуру с мигающими аварийными огнями.

У большегруза слетело колесо, и 40-летний водитель пытался починить машину. Парень за рулем «двенадцатой» в последний момент попытался уйти в сторону, но все же задел фуру и вылетел на встречку.

УГИБДД УМВД по Омской области:

 — Пытаясь уйти от столкновения, водитель вывернул руль, задел припаркованный грузовик по касательной, выехал на встречную полосу, где совершил столкновение с фурой «Скания» под управлением 52-летнего водителя.

Все участники ДТП остались живы, каким-то чудом практически не пострадал и водитель разбитой «двенадцатой» — он несильно ударился головой. Мужчины были осмотрены медиками и отпущены, а сегодня водитель «двенадцатой» все же обратился в больницу с головной болью, появившейся уже наутро.

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