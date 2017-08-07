Жесткое ДТП под Омском: водитель легковушки не заметил стоящую на обочине фуру — ФОТО
Парень пытался в последний момент обойти большегруз, но не получилось: он на скорости зацепил фуру и вылетел на встречку.
Парень пытался в последний момент обойти большегруз, но не получилось: он на скорости зацепил фуру и вылетел на встречку.
Серьезная авария под Омском произошла вчера вечером на трассе «Иртыш»
В соцсетях появились фотографии полностью разбитой машины — автомобиль просто перемололо в «фарш», от него осталась одна рама.
Как пояснили в ГИБДД по Омской области, 26-летний водитель «ВАЗ-2112» ехал в сторону Омска, когда не заметил припаркованную на обочине фуру с мигающими аварийными огнями.
У большегруза слетело колесо, и 40-летний водитель пытался починить машину. Парень за рулем «двенадцатой» в последний момент попытался уйти в сторону, но все же задел фуру и вылетел на встречку.
УГИБДД УМВД по Омской области:
— Пытаясь уйти от столкновения, водитель вывернул руль, задел припаркованный грузовик по касательной, выехал на встречную полосу, где совершил столкновение с фурой «Скания» под управлением 52-летнего водителя.
Все участники ДТП остались живы,