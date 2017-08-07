В Воронежской области полицейский спас тонувшего 8-летнего мальчика

Полицейский Сергей Момотов спас из воды тонувшего 8-летнего Данила Шабанова в субботу, 5 августа. Об этом корреспонденту РИА «Воронеж» сообщил старший инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения ГИБДД Аннинского района Дмитрий Пресняков.

Мальчик вместе с матерью Натальей Шабановой и ее знакомым Дмитрием Седовым купались в пруду рядом с селом Бродовое. Там же отдыхал капитан полиции Сергей Момотов с семьей. Данил вместе с другими ребятами прыгал в воду с моста. После неудачного прыжка мальчик хлебнул воду и начал тонуть. Дмитрий Седов в это время плавал на матрасе. Мужчина спрыгнул в воду и поплыл к мальчику.

Сергей Момотов находился на берегу, когда услышал крики отдыхающих. Полицейский прыгнул в воду и вытащил Данила Шабанова. Мужчина оказал мальчику первую медицинскую помощь.

— Хочу поблагодарить Сергея Момотова за то, что спас сына. Не окажись он рядом, могло бы случиться непоправимое, — рассказала корреспонденту РИА «Воронеж» Наталья Шабанова.

Капитан полиции себя героем не чувствует. Сергей Момотов считает помощь людям своим служебным долгом.