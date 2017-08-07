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13:00 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В Воронежской области полицейский спас тонувшего 8-летнего мальчика

Сергей Момотов во время ЧП отдыхал с семьей на пруду в Аннинском районе.

Полицейский Сергей Момотов спас из воды тонувшего 8-летнего Данила Шабанова в субботу, 5 августа. Об этом корреспонденту РИА «Воронеж» сообщил старший инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения ГИБДД Аннинского района Дмитрий Пресняков.

Мальчик вместе с матерью Натальей Шабановой и ее знакомым Дмитрием Седовым купались в пруду рядом с селом Бродовое. Там же отдыхал капитан полиции Сергей Момотов с семьей. Данил вместе с другими ребятами прыгал в воду с моста. После неудачного прыжка мальчик хлебнул воду и начал тонуть. Дмитрий Седов в это время плавал на матрасе. Мужчина спрыгнул в воду и поплыл к мальчику.

Сергей Момотов находился на берегу, когда услышал крики отдыхающих. Полицейский прыгнул в воду и вытащил Данила Шабанова. Мужчина оказал мальчику первую медицинскую помощь.

— Хочу поблагодарить Сергея Момотова за то, что спас сына. Не окажись он рядом, могло бы случиться непоправимое, — рассказала корреспонденту РИА «Воронеж» Наталья Шабанова.

Капитан полиции себя героем не чувствует. Сергей Момотов считает помощь людям своим служебным долгом.

— Хочется напомнить, что на воде в любой момент может произойти всякое. Дети всегда должны находиться рядом со взрослыми независимо от того, умеют они плавать или нет.

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