В Самарской области нашли сельдь с личинками
Об этом сообщает Управление Роспотребнадзора по региону.
Об этом сообщает Управление Роспотребнадзора по региону.
В 1 полугодии 2017 года специалистами Управления Роспотребнадзора по Самарской области проведена проверка 28 объектов торговли рыбой и продукцией из водных биоресурсов и одного цеха переработки свежей рыбы.
Всего в ходе мероприятий по контролю было отобрано 56 проб продукции на
По результатам лабораторных исследований 3 пробы продукциииз водных биоресурсов (1 проба сельди мороженной тихоокеанской и 2 пробы сельдисоленой) не соответствовали гигиеническим нормам по паразитологическим показателям — обнаружены личинки Anisakis simplex.
За нарушения требований законодательства в сфере
Назначено наказание в виде штрафов на общую сумму 202 000 рублей, в том числе с конфискацией забракованной продукции общим объемом 108 кг.