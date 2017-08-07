В Самарской области нашли сельдь с личинками

В 1 полугодии 2017 года специалистами Управления Роспотребнадзора по Самарской области проведена проверка 28 объектов торговли рыбой и продукцией из водных биоресурсов и одного цеха переработки свежей рыбы.

Всего в ходе мероприятий по контролю было отобрано 56 проб продукции на санитарно-химические исследования, из них 18 проб на содержание фосфатов, 16 проб на содержание глазури, 22 пробы на паразитологические показатели.

По результатам лабораторных исследований 3 пробы продукциииз водных биоресурсов (1 проба сельди мороженной тихоокеанской и 2 пробы сельдисоленой) не соответствовали гигиеническим нормам по паразитологическим показателям — обнаружены личинки Anisakis simplex.

За нарушения требований законодательства в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения и технического регулирования (нарушение условий хранения, отсутствие или неполная маркировка, не соответствие гигиеническим нормам по результатам лабораторных исследований, истечение срока годности, отсутствие сопроводительных документов) при реализации продукции из водных биоресурсов составлено 14 протоколов.