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15:17 (мск), источник: Деловое сообщество

Главу городского поселения в Ростовской области обвиняют в превышении полномочий

В Ростовской области главу Усть-Донецкого городского поселения Геннадия Аксенова подозревают в превышении должностных полномочий.

Как сообщает издание DonDay, против него было возбуждено уголовное дело по соответствующей статье.

По данным предварительного расследования было установлено, что Геннадий Аксенов с помощью шантажа заставил продавцов цветов облагораживать сквер имени Петра и Февронии. Чтобы получить разрешение на размещение торгового объекта, он потребовал у продавцов цветов установить рядом с парком несколько лавочек, стоимость которых составляет 270 тыс руб.

Предприниматели, опасаясь, что в случае отказа им могут не дать разрешение, согласились на предложенные условия. В феврале текущего года они заключили договор, согласно которому подрядчик установил кованый навес, три лавочки, декоративный элемент «зонтик», а также положил новую плитку. Стоимость работ составила почти 313 тыс руб.

«В результате совершения Аксеновым действий, явно выходящих за пределы его полномочий, существенно нарушены права и законные интересы граждан, которым причинен материальный ущерб на указанную сумму», — сообщили в прокуратуре Усть-Донецкого района. В ведомстве также отметили, что он подорвал авторитет органов местного самоуправления в глазах общественности.

В настоящее время расследование уголовного дела продолжается.

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