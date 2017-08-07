Главу городского поселения в Ростовской области обвиняют в превышении полномочий

Как сообщает издание DonDay, против него было возбуждено уголовное дело по соответствующей статье.

По данным предварительного расследования было установлено, что Геннадий Аксенов с помощью шантажа заставил продавцов цветов облагораживать сквер имени Петра и Февронии. Чтобы получить разрешение на размещение торгового объекта, он потребовал у продавцов цветов установить рядом с парком несколько лавочек, стоимость которых составляет 270 тыс руб.

Предприниматели, опасаясь, что в случае отказа им могут не дать разрешение, согласились на предложенные условия. В феврале текущего года они заключили договор, согласно которому подрядчик установил кованый навес, три лавочки, декоративный элемент «зонтик», а также положил новую плитку. Стоимость работ составила почти 313 тыс руб.

«В результате совершения Аксеновым действий, явно выходящих за пределы его полномочий, существенно нарушены права и законные интересы граждан, которым причинен материальный ущерб на указанную сумму», — сообщили в прокуратуре Усть-Донецкого района. В ведомстве также отметили, что он подорвал авторитет органов местного самоуправления в глазах общественности.