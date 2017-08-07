За сутки в Крыму произошло рекордное количество возгораний

«За стуки зарегистрировано 89 загораний, что является рекордным числом по сравнению с прошлым годом. Больше всего в Керчи, Ленинском и Сакском районах. От 11 до 15 случаев за сутки (в этих регионах — ред.)», — сообщили в пресс-службе крымского управления МЧС.

Предыдущий «рекорд» по количеству возгораний был поставлен 3 августа текущего года. Было зарегистрировано 79 случаев.

Спасатели призывают граждан на время пожароопасного периода не зажигать костры, не использовать пиротехнику и не бросать окурки, поскольку в некоторых регионах РК объявлен максимальный — пятый — уровень пожарной опасности.