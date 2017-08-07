За сутки в Крыму произошло рекордное количество возгораний

«За стуки зарегистрировано 89 загораний, что является рекордным числом по сравнению с прошлым годом. Больше всего в Керчи, Ленинском и Сакском районах. От 11 до 15 случаев за сутки (в этих регионах — ред.)», — сообщили в пресс-службе крымского управления МЧС.
Предыдущий «рекорд» по количеству возгораний был поставлен 3 августа текущего года. Было зарегистрировано 79 случаев.
Спасатели призывают граждан на время пожароопасного периода не зажигать костры, не использовать пиротехнику и не бросать окурки, поскольку в некоторых регионах РК объявлен максимальный — пятый — уровень пожарной опасности.
Как ранее сообщал сайт РИА Новости (Крым), 5 августа возле села Громовка (Судакский регион) начался масштабный лесной пожар. Огнем было охвачено порядка 50 гектаров территории. К тушению пожара было привлечено 486 человек из рядов МЧС и Росгвардии и 55 единиц техники, среди которых четыре вертолета и самолет амфибия Бе-200. По предварительной информации, причиной возгорания стал автомобиль УАЗ, с которого и начался пожар.