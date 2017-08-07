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13:19 (мск), источник: Publika.md

16-летнего парня убило ударом молнии в поле неподалеку от села Бурлаку Кагульского района

В селе Бурлаку Кагульского района накануне ударом молнии убило 16-летнего парня.

Источник: Publika.md

Гроза застала его в поле — подросток вместе с друзьями возвращался домой с озера. Ехал он на велосипеде.

Специалисты Службы чрезвычайных ситуаций напоминают о правилах безопасности — в грозу нужно найти укрытие, но нельзя прятаться под деревьями. А металлические предметы, в том числе велосипеды, нужно бросить в стороне.

«В такую погоду лучше не находится на улице или в поле. Если же грозовой ливень застал вас в дороге, нужно укрыться в изолированных местах, но ни в коем случае под деревьями», — сказала пресс-секретарь СЧС Лилиана Пушкашу.

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