16-летнего парня убило ударом молнии в поле неподалеку от села Бурлаку Кагульского района

Источник: Publika.md

Гроза застала его в поле — подросток вместе с друзьями возвращался домой с озера. Ехал он на велосипеде.

Специалисты Службы чрезвычайных ситуаций напоминают о правилах безопасности — в грозу нужно найти укрытие, но нельзя прятаться под деревьями. А металлические предметы, в том числе велосипеды, нужно бросить в стороне.