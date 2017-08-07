Следующее заседание по делу «банды ГТА» состоится 8 августа

Источник: Газета.Ру

Очередное судебное заседание по делу «банды ГТА», членам которой вменяется 15 эпизодов нападений, в результате которых погибли 17 человек, состоится во вторник 8 августа в Московском областном суде, сообщает его пресс-служба.

Ранее все фигуранты лишь частично признали вину. На этот раз перед судьей Натальей Валиковой, известной тем, что она рассматривала уголовное дело против подполковника Владимира Квачкова, которого обвиняли в покушении на Анатолия Чубайса, предстанут всего четыре члена группировки — Хазратхон Додохонов (34 года), Шерджон Кодиров (31 год), Анвар Улугмурадов (40 лет) и Фазлитдин Хасанов (31 год).

Ранее трое членов банды были убиты, а двое оказались в больнице после того, как они попытались бежать из здания Мособлсуда.

Инцидент произошел 1 августа. Пятеро членов банды — Холик Субханов, Абдумуким Мамадчонов, Мирзомавлон Мирзошарипов, Зафарджон Гулямов и Умар Хасанов воспользовались грубыми нарушениями при конвоировании и напали на полицейскую охрану в лифте.

Как позже выяснили специалисты ГУ МВД по Московской области, после окончания судебного заседания сотрудники специальной роты охраны и конвоирования подозреваемых подмосковного МВД завели пятерых из девяти подсудимых членов «банды GTA» в спецлифт и стали спускаться в расположенное в подвале конвойное помещение.

Между вторым и третьим этажами подсудимые стали раскачивать лифт, в результате чего кабина остановилась в шахте. После этого они напали на конвоиров, сумев завладеть их табельным оружием и ключами от наручников.

Застрявший лифт пришлось вытаскивать дежурным электромеханикам. Они подняли кабину на третий этаж. После открытия дверей нападавшие открыли огонь по сотруднику полиции и двум бойцам Росгвардии.

Ответным огнем они смогли ранить одного из членов банды, тогда подсудимые попытались прорваться через смежный коридор. Судя по видеозаписям из одного из залов суда на третьем этаже, где в этот момент закончилось слушание по делу предполагаемого главаря другой преступной группировки, Виктора Ардабьевского, нападающим удалось пробиться через коридор и вломиться в зал заседаний.

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На кадрах видно, что в момент атаки в зале находились один полицейский и трое гражданских, один из которых сидел в «аквариуме» для подсудимых.

Один из гражданских о чем-то говорил по городскому телефону, прикрепленному у двери, потом повесил трубку и вышел в коридор. Полицейский в это время спокойно стоял в зале.

Вдруг в помещение забежал еще один полицейский в форме черного цвета, за ним бегом вернулся звонивший мужчина — видимо, в коридоре они увидели вооруженных нападавших и привлекли их внимание. Полицейские рассредоточились: один занял позицию под столом у двери, а второй — за «аквариумом». Один из гражданских спрятался под стол, а второй несколько секунд метался по залу, схватил стул, видимо, чтобы им атаковать бандитов, но, когда они ворвались в зал, мужчина бросил его и выбежал из зала через заднюю дверь.

Бандиты ворвались в зал по одному — где сразу же попали под огонь полицейских и упали на пол. Находившиеся в зале полицейские не пострадали.

Только после того как нападавшие затихли, стражи правопорядка вышли из своих укрытий, чтобы оценить обстановку. В итоге трое бандитов были уничтожены, еще двое в настоящий момент находятся в больнице в тяжелом состоянии.

Награды для тех, кто спас людей

Позже выяснилось, что проверявший оборудование в зале суда мужчина — инженер Иван Бурдяк. Именно он, как рассказали «Газете.Ru» в пресс-службе Мособлсуда, помог выманить атаковавших из лифта и привел в за собой в зал суда, где их ждали полицейские.

В момент, когда нападавшие спустились на лифте с четвертого на третий этаж и двери лифта открылись, инженер привлек их внимание и побежал обратно в зал суда, где сотрудники Росгвардии уже заняли огневые позиции.

Из видеоряда, распространенного средствами массовой информации, видно, как четкие и профессиональные действия осуществляют сотрудники полиции, а также должностное лицо Московского областного суда. Он проводил подготовку зала судебного заседания к слушаниям. Руководством Московского областного суда принято решение о его поощрении. Пресс-служба Мособлсуда

Глава Общественного совета при МВД России Анатолий Кучерена заявил «Газете.Ru» о том, что будет ходатайствовать о представлении обезвредивших бандитов полицейских к высшей государственной награде. При этом Кучерена не видит проблем на пути осуществления правосудия в отношении остальных четырех участников банды, не принимавших участия в нападении.

«В их отношении суд будет исходить из материалов уголовного дела и тех доказательств, которые уже собрали в ходе предварительного следствия», — сказал Кучерена «Газете.Ru».

Если пять из девяти обвиняемых отсутствуют, нюансы, конечно, могут быть, но в целом никаких проблем быть не должно. Я надеюсь, что эта чудовищная ситуация станет уроком для конвойной службы. Сейчас мы ждем окончательных результатов проверки. Анатолий Кучерена Глава Общественного совета при МВД России

Но тех, кто помог обезвредить нападавших, необходимо наградить.