Нелегальный игровой клуб в Сочи принес его хозяевам около 60 млн рублей

Источник: Вести Сочи

В зависимости от исполнявшихся ролей они обвиняются в организации и проведении азартных игр вне игорной зоны, сопряженных с извлечением дохода в особо крупном размере (п. «б» ч. 3 ст. 171.2 УК РФ).

По версии следствия, в апреле 2012 года 30-летний местный житель создал преступную группу, в которую вовлек своих родственников и доверенных лиц. Трое обвиняемых приобрели в собственность один из торговых павильонов на Сухумском шоссе. Другое помещение они арендовали. Залы были оборудованы игровыми автоматами. Чтобы исключить проникновение в помещения посторонних, использовалось внутреннее и наружное видеонаблюдение.

Двое обвиняемых выполняли функции операторов, вели учет ставок клиентов, прием и выдачу денег, подбор персонала, распределение графика работы, а полученные деньги передавали соучастникам. Третий был администратором игрового клуба. Одна из женщин вела финансовую документацию и контролировала доходы и расходы.

Деятельность игорных заведений пресекли в марте 2015 года. Тогда было изъято все обнаруженное оборудование. Однако обвиняемые приобрели новую технику и продолжали зарабатывать на игровых аппаратах до июня, когда к ним нагрянули уже сотрудники ФСБ. Было подсчитано, что общий доход, полученный от незаконного игорного бизнеса, превысил 59,9 млн рублей.