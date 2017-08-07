Волгоградец превратил приусадебный участок в плантацию конопли

В ходе операции стражи порядка обнаружили и изъяли 653 куста наркотического растения. Также в ходе дальнейшего осмотра места проживания подозреваемого, полицейские обнаружили и изъяли мешок с веществом растительного происхождения, общей массой около 800 граммов. Экспертиза показала, что это высушенная конопля.

Задержанный в содеянном подозреваемый сознался, пояснив, что выращивал запрещенные к возделыванию растения исключительно для собственного потребления. По факту возбуждены уголовные дела по признакам состава преступления, предусмотренные ч. 2 ст. 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств», ч. 2 ст. 231 УК РФ «Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства». Законодательством за данные деяния предусмотрена ответственность в виде лишения свободы на срок до 10 лет лишения свободы.