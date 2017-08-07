В Тольятти обнаружили цех по производству контрафактных моторных масел
В Тольятти полицейские задержали двух человек по подозрению в незаконном производстве моторных масел, сообщает
В Тольятти полицейские задержали двух человек по подозрению в незаконном производстве моторных масел, сообщает
Во время обысков на территории двух складов было изъято более 10 тыс. пластиковых канистр, 272 бочки с маслом, пластиковая тара, конвейерные ленты, пустые коробки и этикетки с товарными знаками производителей масел.
Суд назначил подозреваемым подписку о невыезде. Сейчас полицейские выясняют каналы поставки контрафактной продукции. Расследование уголовного дела продолжается.