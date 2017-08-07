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13:43 (мск), источник: PrimaMedia.ru

В МЧС РФ озвучили подробности разрушений в Приморье от стихии

Разрушены мосты, подтоплено почти 1,5 тысячи домов. Министерство направило в регион дополнительные силы.

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 7 августа, PrimaMedia.

Министерство чрезвычайных ситуаций РФ уточнило масштаб разрушений в Приморье, вызванных ливневыми дождями, обрушившимися на регион в ночь с 6 на 7 августа. По данным министерства, подтоплено почти 1,5 тысячи домов и разрушено три моста. В связи со сложившимися обстоятельствами в регион направлены дополнительные спасательные бригады, передает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-центр ведомства.

В Уссурийск уже прибыло 40 человек из Хабаровска. Ожидается помощь из Сибири. Органы управления и силы территориальной подсистемы РСЧС Приморского края и Главного управления МЧС России по Приморскому краю функционируют в режиме «Чрезвычайная ситуация». На месте организована работа оперативного штаба и оперативных групп Главного управления МЧС России по Приморскому краю во взаимодействии с органами местного самоуправления и оценочных комиссий. В местах подтоплений работают аэромобильные группировки Главного управления МЧС России по Приморскому краю, Амурского СЦ МЧС России и ДВРПСО. Развернуты шесть пунктов временного размещения общей вместимостью 650 человек, в которых размещены уже более 200 человек.

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Напомним, прошедшей ночью в результате ливневых дождей оказались затопленными несколько населенных пунктов в Хасанском, Надеждинском районах и Уссурийском городском округе. Наибольшее количество осадков — более 250 мм — выпало в селе Барабаш Хасанского района, в Уссурийске — более 200 мм, здесь уже введен режим ЧС.

Оказались подтопленные Кравцовка, Барабаш, Занадворовка в Хасанском районе, Уссурийск, село Кроуновка, села Тихое, Оленевод в Надеждинском районе. Перемыта трасса возле села Занадворовка и Барабаша в Хасанском и Надеждинском районах. Переливы через дороги отмечаются в Уссурийске, нет проезда к селу Кроуновка.

Также есть нарушения в электроснабжении в пострадавших районах, там работают восстановительные бригады.

По информации синоптиков, дожди разной интенсивности будут идти еще в течение суток.

Во время загрузки произошла ошибка.

Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский поручил всем профильным департаментам бросить все силы на спасение людей и ликвидацию последствий стихии, а также заявил, что все восстановительные работы начнутся сразу же после спада воды.

Глава региона добавил, что пострадавшие от стихии приморцы получат все положенные выплаты.

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