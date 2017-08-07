В Перми сотрудник уголовного розыска присвоил 16 украденных телефонов
Уголовное дело передают в суд.
Уголовное дело передают в суд.
В Перми перед судом предстанет бывший сотрудник уголовного розыска. Мужчину обвиняют в хищениях сотовых телефонов.
Как рассказали в
Для этого страж порядка заходил в базу данных информационного центра ГУ МВД России по Пермскому краю по своему личному паролю. С помощью базы данных он вычислял пользователей телефонов, которые числились в розыске, и приглашал их в отдел полиции. Аппараты офицер изымал, но законным владельцам их не отдавал, а присваивал себе.
Общая стоимость похищенных таким образом телефонов составила 152 тысячи рублей.
Преступление выявили сотрудники ОРЧ СБ ГУ МВД России по Пермскому краю.
Расследование уголовного дела завершилось, и оно передано в суд.