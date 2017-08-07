В Перми сотрудник уголовного розыска присвоил 16 украденных телефонов

Как рассказали в пресс-службе следственного управления СКР по Пермскому краю, с января 2015 года по сентябрь 2016 года офицер полиции похитил 16 сотовых телефонов.

Для этого страж порядка заходил в базу данных информационного центра ГУ МВД России по Пермскому краю по своему личному паролю. С помощью базы данных он вычислял пользователей телефонов, которые числились в розыске, и приглашал их в отдел полиции. Аппараты офицер изымал, но законным владельцам их не отдавал, а присваивал себе.