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14:06 (мск), источник: АиФ Прикамье

В Перми сотрудник уголовного розыска присвоил 16 украденных телефонов

Уголовное дело передают в суд.

В Перми перед судом предстанет бывший сотрудник уголовного розыска. Мужчину обвиняют в хищениях сотовых телефонов.

Как рассказали в пресс-службе следственного управления СКР по Пермскому краю, с января 2015 года по сентябрь 2016 года офицер полиции похитил 16 сотовых телефонов.

Для этого страж порядка заходил в базу данных информационного центра ГУ МВД России по Пермскому краю по своему личному паролю. С помощью базы данных он вычислял пользователей телефонов, которые числились в розыске, и приглашал их в отдел полиции. Аппараты офицер изымал, но законным владельцам их не отдавал, а присваивал себе.

Общая стоимость похищенных таким образом телефонов составила 152 тысячи рублей.

Преступление выявили сотрудники ОРЧ СБ ГУ МВД России по Пермскому краю.

Расследование уголовного дела завершилось, и оно передано в суд.

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