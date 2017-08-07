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14:25 (мск), источник: Noi.md

Певицу с молдавскими корнями взорвали в машине в Одесской области

В Одесской области при подрыве машины пострадали известная певица Екатерина Пуйческу и ее маленькая дочь.

Источник: Noi.md

В Измаиле взорвался автомобиль сотрудника криминальной полиции Андрея Прокурора. От взрыва получили ранения его жена Екатерина Пуйческу и их дочь. Инцидент произошел вечером 6 августа во дворе дома, где проживают певица и ее семья на улице Нахимова.

Взрыв прогремел в тот момент, когда Прокурор садился в машину, а Екатерина и их маленькая дочка стояли рядом. Взрыв был маломощным, направленным не внутрь, а вне машины. Мужчина не пострадал, а Пуйческу получила перелом и раны от осколков стекол, ее дочку также поранило осколками.

— Взрывное устройство не было мощным, было больше дыма. Видимо, преступники хотели напугать. Если бы все члены семьи находились в машине, то от самого взрыва, скорее всего, никто бы не пострадал, — сообщили в правоохранительных органах.

30-летняя Екатерина Пуйческу стала одной из самых известных молдаванок Украины.

После получения музыкального образования Екатерина более 10 лет преподаёт в музыкальной школе Измаила, одновременно выступая как певица. Известность ей принесло шоу X-фактор.

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