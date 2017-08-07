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14:10 (мск), источник: ТАСС

В Омске почти на четыре года осужден экс-чиновник, оставивший без жилья 99 дольщиков

Бывший директор «Агентства жилищного строительства Омской области» Андрей Котов был признан виновным в превышении должностных полномочий.

ОМСК, 7 августа. /ТАСС/. Бывший директор бюджетного учреждения «Агентство жилищного строительства Омской области» Андрей Котов приговорен к 3 годам и 10 месяцам колонии за превышение должностных полномочий, в результате чего 99 дольщиков остались без приобретенного жилья, сообщила в понедельник ТАСС старший помощник прокурора области Татьяна Булихова.

«Первомайский районный суд г. Омска приговорил бывшего директора «Агентства жилищного строительства Омской области» к 3 годам 10 месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Он признан виновным в совершении преступления по статье УК РФ «Превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий» и взят под стражу в зале суда, — уточнила Булихова.

Суд запретил также бывшему чиновнику в течение 2 лет 6 месяцев занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением организационной и административно-хозяйственной деятельности.

По ее словам, в период с 2013 по 2015 гг. Котов передал подрядчику ООО «Спецэлектромонтаж» на строительство дома более 156 млн рублей, часть которых принадлежала 99 гражданам в рамках долевого участия в строительстве. При этом чиновник подписал все документы, подтверждающие полное завершение строительных работ, осознавая, что при возведении здания допущены грубые ошибки и дом к сдаче в эксплуатацию не готов.

В результате на объекте не были выполнены работы на сумму более 18,6 млн рублей, а дом так и не был сдан в эксплуатацию.

Булихова отметила, что в отношении директора ООО «Спецэлектромонтаж» также было возбуждено уголовное дело, однако он скончался. Для завершения строительства дома органы исполнительной власти на аукционе выбрали нового подрядчика, который в настоящий момент проводит строительную экспертизу для оценки состояния здания.

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