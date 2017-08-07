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14:10 (мск), источник: Комсомольская правда

В петербургском общежитии у работника службы доставки украли шесть пицц и деньги

Неизвестный напал прямо по адресу доставки.

Разносчик пиццы — опасная профессия. У одного работника службы доставки компании «Гурманизация» неизвестный отнял шесть пицц и деньги. Все случилось ночью 6 августа, когда мужчина привез пиццы в общежитие на проспекте Большевиков.

— Разносчик позвонил клиенту, а когда поднялся на нужный этаж, неизвестный пригрозил ему пистолетом и ограбил, — сообщает ФБА «Экономика сегодня» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Потерпевший сразу же обратился в полицию. Нападавшего он описал как 40-летнего мужчину славянской внешности, ростом 180 сантиметров, в клетчатой рубашке и с басовитым голосом.

Сумму ущерба он оценил в 6 тысяч рублей: две тысячи — это стоимость 6 украденных пицц, еще 4 тысячи — выручка за предыдущие заказы.

В полиции заявление приняли. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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