В петербургском общежитии у работника службы доставки украли шесть пицц и деньги

Разносчик пиццы — опасная профессия. У одного работника службы доставки компании «Гурманизация» неизвестный отнял шесть пицц и деньги. Все случилось ночью 6 августа, когда мужчина привез пиццы в общежитие на проспекте Большевиков.

— Разносчик позвонил клиенту, а когда поднялся на нужный этаж, неизвестный пригрозил ему пистолетом и ограбил, — сообщает ФБА «Экономика сегодня» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Потерпевший сразу же обратился в полицию. Нападавшего он описал как 40-летнего мужчину славянской внешности, ростом 180 сантиметров, в клетчатой рубашке и с басовитым голосом.

Сумму ущерба он оценил в 6 тысяч рублей: две тысячи — это стоимость 6 украденных пицц, еще 4 тысячи — выручка за предыдущие заказы.