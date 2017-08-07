Под Уфой на озере Ломоносовское утонул человек
Очевидцы вызвали спасателей.
Очевидцы вызвали спасателей.
Трагедией закончился отдых компании друзей на берегу озера Ломоносовское, что в Уфимском районе Башкирии. Ранним утром в понедельник, 7 августа, на пульт диспетчера
Спасатели тут же выехали на место. Однако помочь пострадавшему уже не смогли — человек утонул.
— Привлекаемые силы и средства: 9 человек, 2 единицы техники, — уточнили в
Сотрудники ведомства в очередной раз напомнили отдыхающим о мерах безопасности на водоемах: лучше всего купаться в специально оборудованных местах: пляжах, бассейнах, купальнях. Обязательно предварительно ознакомьтесь с правилами внутреннего распорядка мест для купания.