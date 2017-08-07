Под Уфой на озере Ломоносовское утонул человек

Трагедией закончился отдых компании друзей на берегу озера Ломоносовское, что в Уфимском районе Башкирии. Ранним утром в понедельник, 7 августа, на пульт диспетчера оперативно-дежурной смены поступило сообщение о происшествии на воде.

Спасатели тут же выехали на место. Однако помочь пострадавшему уже не смогли — человек утонул.

— Привлекаемые силы и средства: 9 человек, 2 единицы техники, — уточнили в пресс-службе республиканского МЧС.