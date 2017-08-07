Подробности смерти 16-летней девушки в Казани: «Ее пытались удержать, но не смогли»

— В последние полгода у нее часто случались приступы. Они повторялись все чаще и чаще. Эпилептический приступ мог случиться из-за резкой смены погоды, — рассказал источник.

Так, по словам источника ProKazan, в тот день, когда произошел трагический случай, 2 августа, в городе был сильный ливень.

— У нее случился приступ. Ее пытались удержать, но не смогли, — добавил собеседник издания.

По предварительным данным, по данному факту было возбуждено уголовное дело статье 110 УК РФ «Доведение до самоубийства», идет следствие.