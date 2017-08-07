Водитель на дорогой иномарке протаранил автобус с пассажирами (видео)
Авария произошла центре Красноярска, движение там осложнено.
Авария произошла центре Красноярска, движение там осложнено.
В Красноярске на перекрестке улиц Ленина и Декабристов водитель за рулем автомобиля Jaguar протаранил маршрутный автобус с пассажирами. Как сообщили очевидцы аварии, водитель дорогой иномарки был пьян.
По предварительной информации, люди в аварии не пострадали. В ГИБДД рассказали, что на место выехал экипаж, сейчас сотрудники работают на месте, устанавливая все обстоятельства происшествия.
Согласно данным сервиса «Яндекс. Пробки» движение в центре города затруднено.