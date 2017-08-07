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15:49 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

220 жителей поселка Кондратьево Иркутской области остались без электроэнергии

Это произошло из-за возгорания трансформаторной подстанции.

Источник: IrkutskMedia.ru

220 жителей поселка Кондратьево Тайшетского района Иркутской области остались без электроснабжения из-за возгорания трансформаторной подстанции. На данный момент здесь идут восстановительные работы, их планируется завершить 8 августа. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу облправительства.

Специалисты «Облкоммунэнерго» «Мамско-Чуйские электрические сети» 7 августа провели обследование ВЛ-110 кВ «Мамакан — Мусковит» и устранили повреждение, из-за которого накануне без электроэнергии остался Мамско-Чуйский район.

«Аварийное отключение произошло 6 августа в 22.28 часов. В пяти населенных пунктах Мамско-Чуйского района — поселок Мама, Витимский, Мусковит, Колотовка и Луговский проживают около 4 тысяч человек.

На время отсутствия централизованного электроснабжения в населенных пунктах предусмотрено электроснабжение от дизельных электростанций.

Кроме того, в поселке Мишелевка Усольского района ремонтная бригада ведет работы на линии электропередач, где 6 августа из-за ветра произошло падение трех опор. Без электроснабжения остаются 50 домов (155 жителей) поселка Михайловка. Устранение аварии планируется сегодня, 7 августа.

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