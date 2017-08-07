220 жителей поселка Кондратьево Иркутской области остались без электроэнергии
Это произошло
Это произошло
220 жителей поселка Кондратьево Тайшетского района Иркутской области остались без электроснабжения
Специалисты «Облкоммунэнерго» «Мамско-Чуйские электрические сети» 7 августа провели обследование ВЛ-110 кВ «Мамакан — Мусковит» и устранили повреждение,
«Аварийное отключение произошло 6 августа в 22.28 часов. В пяти населенных пунктах
На время отсутствия централизованного электроснабжения в населенных пунктах предусмотрено электроснабжение от дизельных электростанций.
Кроме того, в поселке Мишелевка Усольского района ремонтная бригада ведет работы на линии электропередач, где 6 августа