В Уфе на заводе «Кроношпан» погиб рабочий

Утром 3 августа 2017 года водитель автопогрузчика ООО «Кроношпан Башортостан», осуществлял работы по разгрузке деревянных опилок на механизированном автомобиле марки «VOLVO». В ходе работ он нарушил технику безопасности, не убедился в отсутствии людей в зоне намеченного маневра и наехал на 58-летнего работника предприятия. От полученных травм пострадавший скончался на месте происшествия.