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16:18 (мск), источник: ГТРК Башкортостан

В Уфе на заводе «Кроношпан» погиб рабочий

СКР по РБ проводит доследственную проверку по факту причинения смерти по неосторожности, вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей.

Источник: ГТРК Башкортостан

Утром 3 августа 2017 года водитель автопогрузчика ООО «Кроношпан Башортостан», осуществлял работы по разгрузке деревянных опилок на механизированном автомобиле марки «VOLVO». В ходе работ он нарушил технику безопасности, не убедился в отсутствии людей в зоне намеченного маневра и наехал на 58-летнего работника предприятия. От полученных травм пострадавший скончался на месте происшествия.

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