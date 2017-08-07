В Уфе на заводе «Кроношпан» погиб рабочий
СКР по РБ проводит доследственную проверку по факту причинения смерти по неосторожности, вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей.
СКР по РБ проводит доследственную проверку по факту причинения смерти по неосторожности, вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей.
Утром 3 августа 2017 года водитель автопогрузчика ООО «Кроношпан Башортостан», осуществлял работы по разгрузке деревянных опилок на механизированном автомобиле марки «VOLVO». В ходе работ он нарушил технику безопасности, не убедился в отсутствии людей в зоне намеченного маневра и наехал на 58-летнего работника предприятия. От полученных травм пострадавший скончался на месте происшествия.