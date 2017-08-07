Рустэм Хамитов призвал жителей Башкирии устанавливать извещатели огня

— Нужно ставить в дома в дома пожарные извещатели огня. Неважно, благополучная семья или нет. Сколько нужно, столько и закупим. Работу по извещателям раскручивайте быстрее, ставьте везде подряд. Во все дома, где есть дети на сельской местности. Были такие случаи, когда датчики жизни спасали. В частности, в Абзелиловском районе. Муж, жена и трое детей уцелели, услышав тревожный сигнал. Кроме того, надо вести антитабачную антиалкогольную пропаганду всеми способами, даже самыми жесткими, — сказал Глава республики перед собравшимися жителями села Угузево.