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15:38 (мск), источник: Комсомольская правда

Рустэм Хамитов призвал жителей Башкирии устанавливать извещатели огня

Глава республики посетил место пожара, на котором погибли 9 человек.

Источник: Комсомольская правда

Рустэм Хамитов заявил, что пожарные извещатели пламени нужно устанавливать во все частные дома.

— Нужно ставить в дома в дома пожарные извещатели огня. Неважно, благополучная семья или нет. Сколько нужно, столько и закупим. Работу по извещателям раскручивайте быстрее, ставьте везде подряд. Во все дома, где есть дети на сельской местности. Были такие случаи, когда датчики жизни спасали. В частности, в Абзелиловском районе. Муж, жена и трое детей уцелели, услышав тревожный сигнал. Кроме того, надо вести антитабачную антиалкогольную пропаганду всеми способами, даже самыми жесткими, — сказал Глава республики перед собравшимися жителями села Угузево.

К слову, в МЧС республики открыли «горячую линию», на которой могут помочь родственникам пострадавших в страшном пожаре. Телефон линии — 7 (347) 244−15−75.

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