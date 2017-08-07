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15:42 (мск), источник: Sputnik.by

Расстрельный приговор: «черные риелторы» обжаловали решение суда

МИНСК, 7 авг — Sputnik. Приговоренные к смертной казни «черные риелторы» из Могилева обжаловали данное решение Могилевского областного суда, сообщили Sputnik в понедельник в пресс-службе Верховного суда.

Источник: Sputnik.by

Приговор по данному резонансному делу был оглашен 21 июля. Коллегия по уголовным делам Могилевского облсуда приговорила двух фигурантов дела черных риелторов к смертной казни: Игорь Гершанков и Семен Бережной были признаны виновными в убийстве шести человек.

Двое их подельников получили длительные сроки: Татьяна Гершанкова приговорена к 24 годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима, Борис Колесников — к 22 годам и одному месяцу лишения свободы.

«Адвокаты и сами обвиняемые подали апелляционные жалобы. Дата судебного разбирательства в Верховном суде в порядке апелляционного производства пока не назначена», — отметили в суде.

Судебное разбирательство громкому делу шло около девяти месяцев. Каждому из четырех фигурантов было предъявлено обвинение по нескольким статьям Уголовного кодекса.

В суде первой инстанции были доказаны факты убийств шести человек и приготовление к совершению убийства еще трех, похищение человека и приготовление к похищению, а также мошенничество, разбой, вымогательство, незаконная предпринимательская деятельность.

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