Расстрельный приговор: «черные риелторы» обжаловали решение суда

Источник: Sputnik.by

Приговор по данному резонансному делу был оглашен 21 июля. Коллегия по уголовным делам Могилевского облсуда приговорила двух фигурантов дела черных риелторов к смертной казни: Игорь Гершанков и Семен Бережной были признаны виновными в убийстве шести человек.

Двое их подельников получили длительные сроки: Татьяна Гершанкова приговорена к 24 годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима, Борис Колесников — к 22 годам и одному месяцу лишения свободы.

«Адвокаты и сами обвиняемые подали апелляционные жалобы. Дата судебного разбирательства в Верховном суде в порядке апелляционного производства пока не назначена», — отметили в суде.

Судебное разбирательство громкому делу шло около девяти месяцев. Каждому из четырех фигурантов было предъявлено обвинение по нескольким статьям Уголовного кодекса.