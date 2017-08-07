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15:53 (мск), источник: Tengrinews

Чиновника Азиады-2011 Айдара Мусина вновь осудили за мошенничество

Экс-начальника оргкомитета Азиады-2011 Айдара Мусина вновь осудили в Алматы, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Источник: Tengrinews

В Медеуском районном суде № 2 Алматы закончилось рассмотрение уголовного дела в отношении Айдара Мусина. Правоохранительные органы в отношении него начали расследование после появления в деле новых эпизодов мошенничества. На главном судебном разбирательстве Мусин не признал свою вину.

«Мусина Айдара Кунафияновича признать виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 177 части 3 пунктов “б, г” УК РК (в редакции от 1997 года) “Мошенничество” и назначить ему по данной статье 4 года лишения свободы с конфискацией имущества, с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности», — говорится в приговоре Медеуского районного суда № 2.

В приговоре отмечается, что в связи с поглощением менее строгого наказания более строгим срок, определенный Мусину к лишению свободы в 2014 году, остался прежним.

«По совокупности уголовных правонарушений путем поглощения менее строгого наказания более строгим, назначенного по приговору Медеуского районного суда Алматы от 20 октября 2014 года, Мусину окончательно к отбытию назначено 5 лет 6 месяцев лишения свободы с конфискацией имущества, с лишением права занимать должности государственного служащего или лиц, уполномоченных на выполнение государственных функций, либо приравненных к ним сроком на 4 года», — говорится в приговоре суда.

Отбывать наказание Мусин будет в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности. Меру пресечения в виде содержания под стражей суд оставил прежним до вступления в силу приговора. Сейчас Мусин отбывает наказание в учреждении ЛА-155/18.

В документе говорится, что срок наказания Мусина исчисляется с 5 февраля 2014 года согласно приговору Медеуского районного суда Алматы от 20 октября 2014 года.

Тогда он был приговорен к 5,5 годам лишения свободы за мошенничество, незаконное участие в предпринимательской деятельности и лжепредпринимательство. Отметим, что приговор еще не вступил в силу и Мусин имеет право обжаловать его в вышестоящей инстанции.

Напомним, во время подготовки к соревнованиям Айдар Мусин занимал должность начальника Управления телерадиовещания и медиатехнологий Департамента информационного обеспечения Азиатских игр 2011 года АО «Исполнительная дирекция организационного комитета 7-х Азиатских игр 2011 года».

По данным следствия, в августе 2009 года он организовал ТОО Q-Service, зарегистрировав его на своих родственников. Компания выиграла тендер на выполнение работ на комплексе лыжных трамплинов Азиады-2011 по проектированию и поставке оборудования телекоммуникационных систем для комплекса лыжных трамплинов, получив 1,4 миллиарда тенге.

По данным финансовой полиции, из этой суммы порядка 600 миллионов тенге были похищены и присвоены, часть из них была легализована Айдаром Мусиным путем приобретения дорогостоящих автомобилей — BMW 750, 2009 года выпуска, и Mercedes Benz Е-250, 2011 года выпуска.

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