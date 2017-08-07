В Волжском районе из бани украли деньги и Toyota Land Cruiser Prado
В Волжском районе 6 августа в полицию поступило сообщение о краже из бани, расположенной на одном из участков СДТ «Пищевик».
В Волжском районе 6 августа в полицию поступило сообщение о краже из бани, расположенной на одном из участков СДТ «Пищевик».
По данным источника в правоохранительных органах, оттуда пропали 10 тыс. руб. и Toyota Land Cruiser Prado 2014 года выпуска.
Предполагается, что преступление было совершено с 23:00 5 августа до 8:00 6 августа.
Уголовное дело возбудили по ч. 4 ст. 158 УК РФ «Кража в особо крупном размере», полиция пытается установить личности подозреваемых.