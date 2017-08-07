В детском саду Ростовской области обнаружили опасную говядину и яйца
Во время проверки в детском саду № 36 «Рыбка» Аксайского района обнаружили говядину и яйца без маркировки, сообщает
Во время проверки в детском саду № 36 «Рыбка» Аксайского района обнаружили говядину и яйца без маркировки, сообщает
Всего нашли 10 кг потенциально опасного мяса и печени, а также 77 яиц. В ведомстве напоминают, что маркировка дает необходимую информацию о продукте, в частности, дату изготовления, срок годности и условия хранения. Отсутствие таких данных является грубым нарушением.
Добавим, что ответственное должностное лицо в детском саду привлекли к административной ответственности в виде штрафа, а продукты уничтожили.