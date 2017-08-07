Военная прокуратура: В Балтийске похитили 133 млн рублей при выполнении госконтракта
Две организации в Балтийске подозревают в мошенничестве при выполнении контракта по гособоронзаказу. Об этом сообщается на сайте Главной военной прокуратуры.
Две организации в Балтийске подозревают в мошенничестве при выполнении контракта по гособоронзаказу. Об этом сообщается на сайте Главной военной прокуратуры.
По сведениям надзорного ведомства, представители ЗАО «Черноморский транзит» и строительного управления, которое раньше входило в Спецстрой России, решили установить бывшие в употреблении стальные трубы при капремонте гидротехнических сооружений.
В результате было похищено 133 млн рублей. По материалам проверки возбудили дело по части 4 статьи 159 УК РФ — «Мошенничество, совершённое в особо крупном размере».