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16:25 (мск), источник: Калининград.Ru

Военная прокуратура: В Балтийске похитили 133 млн рублей при выполнении госконтракта

Две организации в Балтийске подозревают в мошенничестве при выполнении контракта по гособоронзаказу. Об этом сообщается на сайте Главной военной прокуратуры.

Источник: Калининград.Ru

По сведениям надзорного ведомства, представители ЗАО «Черноморский транзит» и строительного управления, которое раньше входило в Спецстрой России, решили установить бывшие в употреблении стальные трубы при капремонте гидротехнических сооружений.

В результате было похищено 133 млн рублей. По материалам проверки возбудили дело по части 4 статьи 159 УК РФ — «Мошенничество, совершённое в особо крупном размере».

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