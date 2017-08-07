Астанчанин скончался на улице от инфаркта
Житель Астаны скончался от инфаркта на улице в районе микрорайона «Молодежный», передает ИА «NewTimes.kz».
Житель Астаны скончался от инфаркта на улице в районе микрорайона «Молодежный», передает ИА «NewTimes.kz».
Как сообщили в правоохранительных органах, мужчина скончался раньше, чем успела прибыть бригада скорой помощи. Он был обнаружен во дворе на улице Ташенова.
«У мужчины 1955 года рождения произошел сердечный приступ, в результате чего он скончался на месте», — сообщили в ДВД Астаны.