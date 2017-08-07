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15:52 (мск), источник: Newtimes.kz

Астанчанин скончался на улице от инфаркта

Житель Астаны скончался от инфаркта на улице в районе микрорайона «Молодежный», передает ИА «NewTimes.kz».

Источник: Newtimes.kz

Как сообщили в правоохранительных органах, мужчина скончался раньше, чем успела прибыть бригада скорой помощи. Он был обнаружен во дворе на улице Ташенова.

«У мужчины 1955 года рождения произошел сердечный приступ, в результате чего он скончался на месте», — сообщили в ДВД Астаны.

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