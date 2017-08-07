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16:47 (мск), источник: Sputniknews.kz

Сорванная свадьба: задержан администратор-мошенник из ресторана Астаны

Пользователь Facebook рассказал, как из-за мошенничества администратора ресторана в Астане сорвалось его свадебное торжество.

Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 7 авг — Sputnik. Администратор известного ресторана в Астане подозревается в том, что он взял с клиента деньги на проведение свадебного банкета, однако не донес их до кассы заведения.

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Ранее пользователь Facebook Кали Аубакиров‎ написал в соцсети о том, как планировал отпраздновать свое свадебное торжество в одном из столичных ресторанов. Пришедший на встречу с ним молодой человек по имени Сабит представился администратором заведения и показал банкетный зал. Ресторан понравился клиенту, поэтому в середине мая Аубакиров внес первоначальный взнос и получил квитанцию к приходно-кассовому ордеру, оформленную с печатью ТОО и штампом «Оплачено».

На следующий день Сабит предложил участвовать в акции от владельцев ресторана: при 100%-ой оплате за мероприятие клиент получал скидку в размере 1 тысячи тенге с человека. Спустя несколько дней Аубакиров внес всю оставшуюся сумму и вновь получил квитанцию к приходно-кассовому ордеру. Сабит предоставил договор на оказание услуг по банкетам и особым встречам, заверенный печатью ТОО и подписью директора.

Родители жениха начали рассылать пригласительные на свадьбу, а невеста выбирала себе свадебное платье, но тут в начале июля Аубакирову сообщили, что администратор Сабит не внес в кассу заведения оплаченные Аубакировым в полном объеме деньги. Как выяснилось, от действий Сабита пострадало примерно 20 человек.

«Каким образом сотрудники и руководство ресторана не замечали, что подобное происходит в стенах заведения, остается для меня не понятным. На мои вопросы, откуда у администратора печать заведения, приходно-кассовые ордера и подписанный директором договор, никто вразумительно ответить не смог», — написал Аубакиров (орфография и пунктуация сохранены).

Тогда мужчина потребовал встречи с директором.

«Своей вины в том, что администратор ее ресторана, проработавший около 2 лет, имевший свободный доступ к печати ТОО, приходно-кассовым ордерами и принимавший денежные средства от клиентов, а впоследствии обманувший меня и многих других людей — она не признавала!», — возмутился Аубакиров.

В результате мужчина был вынужден отказаться от проведения свадебного торжества.

Как сообщили Sputnik Казахстан в пресс-службе столичного ДВД, по факту мошенничества проводится досудебное расследование по уголовной статье 190 «Мошенничество». 31-летний администратор банкетного зала задержан, в отношении него избрана мера пресечения в виде содержание под стражей.

Всего в УВД Алматинского района столицы обратились 20 горожан. Сумма нанесенного ущерба оценивается в 15 миллионов тенге, заключили в ДВД.

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