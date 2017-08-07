Сорванная свадьба: задержан администратор-мошенник из ресторана Астаны
Пользователь Facebook рассказал, как
Пользователь Facebook рассказал, как
АСТАНА, 7 авг — Sputnik. Администратор известного ресторана в Астане подозревается в том, что он взял с клиента деньги на проведение свадебного банкета, однако не донес их до кассы заведения.
Ранее пользователь Facebook Кали Аубакиров написал в соцсети о том, как планировал отпраздновать свое свадебное торжество в одном из столичных ресторанов. Пришедший на встречу с ним молодой человек по имени Сабит представился администратором заведения и показал банкетный зал. Ресторан понравился клиенту, поэтому в середине мая Аубакиров внес первоначальный взнос и получил квитанцию к
На следующий день Сабит предложил участвовать в акции от владельцев ресторана: при 100%-ой оплате за мероприятие клиент получал скидку в размере 1 тысячи тенге с человека. Спустя несколько дней Аубакиров внес всю оставшуюся сумму и вновь получил квитанцию к
Родители жениха начали рассылать пригласительные на свадьбу, а невеста выбирала себе свадебное платье, но тут в начале июля Аубакирову сообщили, что администратор Сабит не внес в кассу заведения оплаченные Аубакировым в полном объеме деньги. Как выяснилось, от действий Сабита пострадало примерно 20 человек.
«Каким образом сотрудники и руководство ресторана не замечали, что подобное происходит в стенах заведения, остается для меня не понятным. На мои вопросы, откуда у администратора печать заведения,
Тогда мужчина потребовал встречи с директором.
«Своей вины в том, что администратор ее ресторана, проработавший около 2 лет, имевший свободный доступ к печати ТОО,
В результате мужчина был вынужден отказаться от проведения свадебного торжества.
Как сообщили Sputnik Казахстан в
Всего в УВД Алматинского района столицы обратились 20 горожан. Сумма нанесенного ущерба оценивается в 15 миллионов тенге, заключили в ДВД.