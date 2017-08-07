Чебаркулец, отравивший соседа угарным газом, пойдет под суд
Житель Чебаркуля Челябинской области, по вине которого отравился угарным газом и умер 82-летний пенсионер, предстанет перед судом.
Житель Чебаркуля Челябинской области, по вине которого отравился угарным газом и умер 82-летний пенсионер, предстанет перед судом.
Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в СУ СКР по региону, 45-летний обвиняемый в причинении смерти по неосторожности просто заснул с сигаретой у себя дома. В результате в комнате вспыхнули вещи, а угарный газ через щели в стене проник в соседнюю квартиру. Проживавший там пенсионер плохо передвигался и не смог вовремя покинуть помещение.
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