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17:04 (мск), источник: Uralpress.ru

Чебаркулец, отравивший соседа угарным газом, пойдет под суд

Житель Чебаркуля Челябинской области, по вине которого отравился угарным газом и умер 82-летний пенсионер, предстанет перед судом.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в СУ СКР по региону, 45-летний обвиняемый в причинении смерти по неосторожности просто заснул с сигаретой у себя дома. В результате в комнате вспыхнули вещи, а угарный газ через щели в стене проник в соседнюю квартиру. Проживавший там пенсионер плохо передвигался и не смог вовремя покинуть помещение.

Престарелого мужчину госпитализировали в лечебное учреждение, где он скончался спустя двое суток.

Уголовное дело против халатного курильщика направлено в суд. Следствием собрано достаточно доказательств его вины.

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