В Борисоглебске 22-летний парень получил 9,5 лет колонии за убийство

Борисоглебский городской суд приговорил к 9,5 годам колонии строгого режима 22-летнего уроженца Краснодарского края за убийство. Об этом корреспонденту РИА «Воронеж» рассказали в суде в понедельник, 7 августа.

По данным суда, молодой человек пригласил в гости случайно знакомого 31-летнего мужчину в феврале 2017 года. Во время застолья мужчины поссорились. Затем вышли выяснять отношения на лестничную площадку. Краснодарец взял нож и ударил им гостя в брюшную полость, а кулаками и ногами — по лицу. Потерпевший скончался.