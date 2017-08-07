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16:11 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В Борисоглебске 22-летний парень получил 9,5 лет колонии за убийство

Уроженец Краснодарского края смертельно ранил случайного знакомого ножом.

Борисоглебский городской суд приговорил к 9,5 годам колонии строгого режима 22-летнего уроженца Краснодарского края за убийство. Об этом корреспонденту РИА «Воронеж» рассказали в суде в понедельник, 7 августа.

По данным суда, молодой человек пригласил в гости случайно знакомого 31-летнего мужчину в феврале 2017 года. Во время застолья мужчины поссорились. Затем вышли выяснять отношения на лестничную площадку. Краснодарец взял нож и ударил им гостя в брюшную полость, а кулаками и ногами — по лицу. Потерпевший скончался.

Мужчину осудили по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

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