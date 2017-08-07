Второй подозреваемый в убийстве известного борца Юрия Власко на Байкале задержан

Источник: IrkutskMedia.ru

Второй подозреваемый в убийстве известного спортсмена Юрия Власко на берегу Байкала возле села Горячинск задержан. Им оказался ранее судимый 29-летний мужчина. Обоим злоумышленникам предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу СУ СК России по Республике Бурятия.

«По данным следствия, на борца напали двое противников. Один из них нанес спортсмену ножом удар в грудь, а второй затем нанес не менее семи ударов металлическим прутом по голове. В результате полученных повреждений потерпевший скончался. Злоумышленники вместе с другими своими приятелями скрылись с места происшествия», — отметили в пресс-службе.

Напомним, что 33-летний подозреваемый в убийстве известного спортсмена Юрия Власко на берегу Байкала возле села Горячинск задержан в Улан-Удэ. Сейчас устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Как ранее сообщало ИА IrkutskMedia, следствие возбудило уголовное дело по факту убийства 20-летнего молодого человека, который в ночь на 29 июля был найден мертвым на берегу Байкала в Бурятии. Жертвой стал известный борец Юрий Власко. Спортсмен получил смертельный удар ножом во время массовой потасовки.