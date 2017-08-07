Инспекторы ГИБДД спасли на пожаре 20 человек
Из горящей квартиры они вынесли 41-летнего мужчину.
Из горящей квартиры они вынесли 41-летнего мужчину.
В Прикамье сотрудники ГИБДД спасли на пожаре 20 человек.
Старший лейтенант полиции Алексей Бушуев, лейтенанты Павел Останин и Денис Удников в три часа ночи сдали ночную смену и направились домой. На одной из улиц села Коса полицейские увидели, что горит двухэтажный многоквартирный дом.
«Сообщив о пожаре в дежурную часть и в службы экстренного реагирования, сотрудники вошли в горящее здание, начали стучать в двери, будить жильцов и выводить их на улицу», — рассказали в
Так они вывели из задымлённого здания 20 человек. Добравшись до квартиры, в которой находился очаг возгорания, полицейские нашли мужчину, который уже не мог самостоятельно покинуть помещение.
Стражи порядка вынесли 41-летнего пострадавшего на улицу и передали фельдшеру «скорой помощи».
Пожарные к этому времени ещё не подъехали, и сотрудники Госавтоинспекции решили вернуться в горящую квартиру, чтобы потушить пожар своими силами.
Им удалось ликвидировать очаг возгорания.
Хозяина квартиры увезли в больницу. Врачи диагностировали у него ожоги и отравление угарным газом.