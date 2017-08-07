Инспекторы ГИБДД спасли на пожаре 20 человек

В Прикамье сотрудники ГИБДД спасли на пожаре 20 человек.

Старший лейтенант полиции Алексей Бушуев, лейтенанты Павел Останин и Денис Удников в три часа ночи сдали ночную смену и направились домой. На одной из улиц села Коса полицейские увидели, что горит двухэтажный многоквартирный дом.

«Сообщив о пожаре в дежурную часть и в службы экстренного реагирования, сотрудники вошли в горящее здание, начали стучать в двери, будить жильцов и выводить их на улицу», — рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.

Так они вывели из задымлённого здания 20 человек. Добравшись до квартиры, в которой находился очаг возгорания, полицейские нашли мужчину, который уже не мог самостоятельно покинуть помещение.

Стражи порядка вынесли 41-летнего пострадавшего на улицу и передали фельдшеру «скорой помощи».

Пожарные к этому времени ещё не подъехали, и сотрудники Госавтоинспекции решили вернуться в горящую квартиру, чтобы потушить пожар своими силами.

Им удалось ликвидировать очаг возгорания.