На Украине задержали распространителя вируса Petya.A

Источник: Reuters

Как отмечается в сообщении, 51-летний мужчина из Днепропетровской области выложил в файловые обменники и в социальные сети видео с описанием, как можно запустить вирус Petya на компьютерах, а также прикрепил к нему само вредоносное программное обеспечение.

По месту жительства подозреваемого киберполиция провела обыск. В результате они нашли «компьютерную технику, с помощью которой распространялся компьютерный вирус» Petya.A, файлы с ПО, которое, как заключили эксперты, является вирусом.

Подозреваемый рассказал, что после хакерской атаки, которая была совершена в июне 2017 года, он загрузил вирус на файлообменнике, а ссылки на него опубликовал в своем блоге. По данным киберполиции, вирус «Petya.A» был скачан 400 раз, чтобы инфицировать компьютеры.

Следствие установило, что вредоносное ПО скачивали компании, чтобы скрыть следы «своей преступной деятельности и уклонение от уплаты штрафных санкций государству».

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 361 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин).

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