Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: в России произойдет замена денег
Умеренные возлияния грозят ожирением
Германия поставила США условие продолжения давления на Россию
Путин призвал «Газпром» не строить «дворцы»
76-летняя Барбара Брыльска вышла в свет в платье и кедах (фото)
Как Россия прожила три года в условиях продуктового эмбаргоЗа три года, что действует продовольственное эмбарго, продовольственный рынок успел адаптироваться
Звезда шоу «Голос. Дети» снялась в кино с Сергеем Безруковым
Умер актер из «Гарри Поттера»
Фото дня: водитель забыл в машине бутылку йогурта
Что делать во время жары: советы водителям
СМИ: эксперт объяснил, почему ЕС отказался от газа через Украину
СМИ: 49-летняя Смехова смело позирует в бикини
Роман Абрамович и Даша Жукова расстались
20-летняя жена Преснякова снялась в странной фотосессии
Ни грамма косметики: Судзиловская опубликовала фото из салона
Экс-супруга Пескова вступилась за 19-летнюю дочь
Москве предрекают массовые суды из-за реновации
Дома вблизи «Москва-Сити» пойдут под снос
Фоторепортажи
14День Воздушно-десантных войск—2017
11Мрамор Микеланджело
16:41 (мск), источник: РБК

На Украине задержали распространителя вируса Petya.A

На Украине полиция задержала подозреваемого в распространении вируса Petya.A. Об этом сообщается на сайте управления Национальной полиции Украины по Черниговской области.

Источник: Reuters
Читайте также
Что такое вирус Petya? Программа-вымогатель заразила компьютеры компаний по всему миру

Как отмечается в сообщении, 51-летний мужчина из Днепропетровской области выложил в файловые обменники и в социальные сети видео с описанием, как можно запустить вирус Petya на компьютерах, а также прикрепил к нему само вредоносное программное обеспечение.

По месту жительства подозреваемого киберполиция провела обыск. В результате они нашли «компьютерную технику, с помощью которой распространялся компьютерный вирус» Petya.A, файлы с ПО, которое, как заключили эксперты, является вирусом.

Подозреваемый рассказал, что после хакерской атаки, которая была совершена в июне 2017 года, он загрузил вирус на файлообменнике, а ссылки на него опубликовал в своем блоге. По данным киберполиции, вирус «Petya.A» был скачан 400 раз, чтобы инфицировать компьютеры.

Следствие установило, что вредоносное ПО скачивали компании, чтобы скрыть следы «своей преступной деятельности и уклонение от уплаты штрафных санкций государству».

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 361 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин).

Читайте также
Эксперты обнаружили возможных распространителей вируса Petya

В конце июня вирус Petya заразил ключевые объекты инфраструктуры Украины. В компании Microsoft заявили, что вредоносное ПО распространялось через бухгалтерское программное обеспечение M.E.Doc. В свою очередь в «Лаборатории Касперского» рассказали «Ведомостям», что данная программа распространяла вирус только на Украине, но из-за того, что на территории этой страны есть международные компании, то через сеть вирусом были заражены компьютеры из 64 стран, в том числе Бельгии, Бразилии, Германии, России и США.

Служба безопасности Украины заявила, что за хакерской атакой стоят «российские спецслужбы». В России Petya атаковал компьютерные системы «Башнефти» и клиники «Инвитро», которой пришлось временно остановить прием анализов.

Комментарии
2
БАСАЛАЕВ ДМИТРИЙ
Petya это в честь Пети назвали вирус?
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Александр Моисеев
Сам себя подставил? Сомнительно это...
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
«Агитпроп»: Вирус Petya. Что дальше — поиск виновных или охота на ведьм?
Во время загрузки произошла ошибка.
1 июля© Ньюстюб
 "Своего добился": Песков об отдыхе Путина (фото)
"Мы приняли нелегкое решение": Абрамович о разводе с женой
В МИД рассказали о возможных мерах России в ответ на санкции США
Правительство утвердило проект о здоровом образе жизни россиян
Грузия запросила у Польши местонахождение Саакашвили
Минэнерго предупредило о рисках при транзите газа через Украину
Греф пообещал Путину сделать Сбербанк мировой цифровой компанией
В Минобрнауки назвали любимые книги россиян
Спорт
Матч с «Зенитом» проиграл Каррера. Что он должен сделать теперь После оглушительной неудачи в Санкт-Петербурге у "Спартака" нет времени на переживания - уже в среду команде предстоит домашний матч с "Арсеналом"
Авто
Х-класс — новый рамный «Мерседес» по цене паркетника Это будет бомба: первый пикап Mercedes-Benz решили продавать за столько же, сколько просят за маленький кроссовер GLA! Вот только новая модель, откровенно говоря, не совсем «Мерседес»...
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Звезда сериала «СашаТаня» снимается в Голливуде Андрей Гайдулян получил роль астрофизика в новом голливудском проекте
Недвижимость
Как обустроить пространство под лестницей
Полный список хрущевок под снос в Москве (карта)
Что делать, если вы купили квартиру с долгами за ЖКУ
Стала известна этажность застройки в рамках реновации
Леди
Роман Абрамович и Даша Жукова расстались Пара выпустила совместное официальное заявление.
Дети
СМИ: Андрей Малахов собрался в декретный отпуск Шоумен и его супруга ждут первенца.
Все о ремонте
Интерьер недели: современная квартира в кирпичной пятиэтажке
13 интересных идей для маленькой кухни
Стильная двушка с минимумом мебели, цвета и декора
Как оформить интерьер в современном стиле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь