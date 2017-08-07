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16:45 (мск), источник: АиФ Челябинск

Автобус сбил светофор и выехал на тротуар в Челябинске

Авария произошла в Ленинском районе.

Автобус «ПАЗ» протаранил светофор и заехал на тротуар в Ленинском районе Челябинска, фотографиями с места аварии горожане поделились в соцсети.

Во время загрузки произошла ошибка.

ДТП случилось на пересечении улиц Новороссийской и Барбюса около 16 часов 7 августа. По словам очевидцев, водитель маршрутного автобуса заявил, что у машины отказали тормоза. По предварительным данным, авария обошлась без пострадавших.

Напомним, ранее в Челябинске произошло другое ДТП с участием «ПАЗа»: автобус при повороте не пропустил мотоциклиста, 22-летний водитель двухколёсного транспорта позже скончался в больнице.

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