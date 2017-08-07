Автобус сбил светофор и выехал на тротуар в Челябинске
Авария произошла в Ленинском районе.
Авария произошла в Ленинском районе.
Автобус «ПАЗ» протаранил светофор и заехал на тротуар в Ленинском районе Челябинска, фотографиями с места аварии горожане поделились в соцсети.
ДТП случилось на пересечении улиц Новороссийской и Барбюса около 16 часов 7 августа. По словам очевидцев, водитель маршрутного автобуса заявил, что у машины отказали тормоза. По предварительным данным, авария обошлась без пострадавших.
Напомним, ранее в Челябинске произошло другое ДТП с участием «ПАЗа»: автобус при повороте не пропустил мотоциклиста, 22-летний водитель двухколёсного транспорта позже скончался в больнице.