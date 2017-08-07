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17:53 (мск), источник: Sputnik.md

Объявленного в розыск молдаванина задержали в Украине

Пограничники соседней страны задержали гражданина Молдовы, объявленного в розыск за причастность к громкому делу.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 7 авг — Sputnik. Украинские пограничники задержали в пункте пропуска «Кучурган» гражданина Молдовы, которого разыскивают правоохранительные органы нашей страны. Об этом в понедельник сообщили в Пограничной службе Украины.

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Операция, по данным ведомства, проведена в воскресенье.

«В пункте пропуска “Кучурган” сотрудники пограничной полиции выявили в 43-летнего гражданина Молдовы, который уже полгода находится в международном розыске. Его ищут правоохранительные органы Республики Молдова для привлечения к уголовной ответственности за причастность к торговле людьми», — говорится в сообщении.

Задержанного передали представителям Национальной полиции. Об этом случае также проинформировано представительство Интерпола в Киеве.

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