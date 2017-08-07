Объявленного в розыск молдаванина задержали в Украине
Пограничники соседней страны задержали гражданина Молдовы, объявленного в розыск за причастность к громкому делу.
Пограничники соседней страны задержали гражданина Молдовы, объявленного в розыск за причастность к громкому делу.
КИШИНЕВ, 7 авг — Sputnik. Украинские пограничники задержали в пункте пропуска «Кучурган» гражданина Молдовы, которого разыскивают правоохранительные органы нашей страны. Об этом в понедельник сообщили в Пограничной службе Украины.
Операция, по данным ведомства, проведена в воскресенье.
«В пункте пропуска “Кучурган” сотрудники пограничной полиции выявили в 43-летнего гражданина Молдовы, который уже полгода находится в международном розыске. Его ищут правоохранительные органы Республики Молдова для привлечения к уголовной ответственности за причастность к торговле людьми», — говорится в сообщении.
Задержанного передали представителям Национальной полиции. Об этом случае также проинформировано представительство Интерпола в Киеве.