Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: в России произойдет замена денег
Специалисты рассказали, кого предпочитают кусать комары
Совершила 40 правонарушений: полпред Путина о племяннице Рогозина
Дома вблизи «Москва-Сити» пойдут под снос
Роман Абрамович и Даша Жукова расстались
Ложь и правда о «русских хакерах» Кто стоит за кибератаками по всему миру и почему Запад обвиняет мифических русских хакеров?
СМИ: Андрей Малахов написал заявление об увольнении
Звезда сериала «СашаТаня» снимается в Голливуде
Фото дня: водитель забыл в машине бутылку йогурта
Что делать во время жары: советы водителям
СМИ: 49-летняя Алика Смехова смело позирует в бикини
СМИ о том, как в Украине возникла столица бандитов
Роман Абрамович и Даша Жукова расстались
20-летняя жена Преснякова снялась в странной фотосессии
Киев предупредил Белоруссию о возможных санкциях – СМИ
Басурин: ВСУ идут в атаку на юге ДНР, есть жертвы
Наследников имущества защитит новый закон
5 способов испортить интерьер маленькой квартиры
Фоторепортажи
8Путин выпустил мальков омуля
8Уникальные витрины Могадишо
18:05 (мск), источник: Городской репортер

В Ростовской области выявили вирус африканской чумы свиней

На территории Ростовской области зарегистрировали африканскую чуму свиней (АЧС). Об этом сообщает пресс-служба Россельхознадзора.

В результате лабораторных исследований специалисты выделили геном вируса АЧС в патологическом материале, отобранном от трупов свиней. Трупы были обнаружены на территории заброшенного скотомогильника вблизи хутора Ленинский Веселовского района. Сейчас специалисты госветслужбы проводят первоочередные мероприятия в угрожаемой зоне.

Это уже второй случай за этот год в Ростовской области, в январе режим ЧС по африканской чуме свиней вводили в Целинском районе. Последний раз вспышку АЧС в Весёловском районе регистрировали в октябре 2016 года. Специальная комиссия, руководствуясь ветеринарными правилами по АЧС, полностью сняла карантин 24 мая 2017 года.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
В МИД рассказали о возможных мерах России в ответ на санкции США
Россия запустила железную дорогу в обход Украины
Грузия запросила у Польши местонахождение Саакашвили
Правительство займется пропагандой отказа от абортов
Греф пообещал Путину сделать Сбербанк мировой цифровой компанией
Названы 15 любимых книг россиян
На Украине задержан предполагаемый распространитель вируса Petya
Спорт
Матч с «Зенитом» проиграл Каррера. Что он должен сделать теперь После оглушительной неудачи в Санкт-Петербурге у "Спартака" нет времени на переживания - уже в среду команде предстоит домашний матч с "Арсеналом"
Авто
Х-класс — новый рамный «Мерседес» по цене паркетника Это будет бомба: первый пикап Mercedes-Benz решили продавать за столько же, сколько просят за маленький кроссовер GLA! Вот только новая модель, откровенно говоря, не совсем «Мерседес»...
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Звезда сериала «СашаТаня» снимается в Голливуде Андрей Гайдулян получил роль астрофизика в новом голливудском проекте
Недвижимость
Что делать, если вы купили квартиру с долгами за ЖКУ
ЦБ сообщил о новом рекорде ипотеки
Для апартаментов готовят новый закон
Эксперты выяснили, откуда чаще всего переезжают в Петербург
Леди
Роман Абрамович и Даша Жукова расстались Пара выпустила совместное официальное заявление.
Дети
СМИ: Андрей Малахов собрался в декретный отпуск Шоумен и его супруга ждут первенца.
Все о ремонте
Проект маленькой квартиры с изумрудной спальней
Необычная квартира сразу с двумя гостиными
5 способов испортить интерьер маленькой квартиры
Как обустроить пространство под лестницей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь