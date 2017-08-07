В Ростовской области выявили вирус африканской чумы свиней
На территории Ростовской области зарегистрировали африканскую чуму свиней (АЧС). Об этом сообщает
На территории Ростовской области зарегистрировали африканскую чуму свиней (АЧС). Об этом сообщает
В результате лабораторных исследований специалисты выделили геном вируса АЧС в патологическом материале, отобранном от трупов свиней. Трупы были обнаружены на территории заброшенного скотомогильника вблизи хутора Ленинский Веселовского района. Сейчас специалисты госветслужбы проводят первоочередные мероприятия в угрожаемой зоне.
Это уже второй случай за этот год в Ростовской области, в январе режим ЧС по африканской чуме свиней вводили в Целинском районе. Последний раз вспышку АЧС в Весёловском районе регистрировали в октябре 2016 года. Специальная комиссия, руководствуясь ветеринарными правилами по АЧС, полностью сняла карантин 24 мая 2017 года.