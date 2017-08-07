В Ростовской области выявили вирус африканской чумы свиней

В результате лабораторных исследований специалисты выделили геном вируса АЧС в патологическом материале, отобранном от трупов свиней. Трупы были обнаружены на территории заброшенного скотомогильника вблизи хутора Ленинский Веселовского района. Сейчас специалисты госветслужбы проводят первоочередные мероприятия в угрожаемой зоне.

Это уже второй случай за этот год в Ростовской области, в январе режим ЧС по африканской чуме свиней вводили в Целинском районе. Последний раз вспышку АЧС в Весёловском районе регистрировали в октябре 2016 года. Специальная комиссия, руководствуясь ветеринарными правилами по АЧС, полностью сняла карантин 24 мая 2017 года.