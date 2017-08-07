Крупный ландшафтный пожар сняли с высоты птичьего полета в Волгограде
Ландшафтный пожар сняли на видео с помощью квадрокоптера в Советском районе Волгограда.
Ландшафтный пожар сняли на видео с помощью квадрокоптера в Советском районе Волгограда.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград», пожар произошел в воскресенье, 6 августа, около 18:00 неподалеку от Лысой горы. По предварительным данным, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем. Прибывшие на место происшествия спасатели, ликвидировали огонь.
МЧС напоминает, что в регионе продолжает действовать особый противопожарный режим. Волгоградцам запрещено пребывание в лесах, а также разведение костров, сжигание твёрдых бытовых отходов, мусора, сухой травы, листвы и камыша. В случае пожара звоните по телефону «101».